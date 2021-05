Automatenbomber schlagen in Döbeln zu

Döbeln

Rund 1000 Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag. Sie versuchten, einen Zigarettenautomaten an der St.-Georgen-Straße aufzusprengen. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, wollte ein Trio das an der Hauswand angebrachte Verkaufsgerät mittels Pyrotechnik aufsprengen. Die Detonation beschädigte dieses zwar, aber die Täter gelangten weder an Geld noch an Zigaretten. Anwohner hatten die Automatenbomber flüchten sehen und gegen drei Uhr morgens die Polizei verständigt. Diese ermittelt nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Von daz