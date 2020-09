Autoscheibe eingeschlagen: Unbekannte stehlen in Etzdorf Handtasche

Etzdorf

Innerhalb weniger Minuten erbeuteten am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr Unbekannte eine Handtasche aus einem abgestellten Pkw VW. Die Fahrzeugnutzerin hatte das Auto auf einem Parkplatz in Etzdorf an der Waldheimer Straße, nahe der Straße Am Lehmberg, abgestellt. Während ihrer kurzzeitigen Abwesenheit hatten Unbekannte eine Seitenscheibe am VW eingeschlagen und sich vom Beifahrersitz die zurückgelassene Handtasche gegriffen. Mit dieser verschwanden unter anderem Ausweise, Geldkarten, ein Handy und mehrere hundert Euro Bargeld.

Zeugin beobachtet zwei Männer

Der Geschädigten waren am Parkplatz zwei Männer aufgefallen, die sie als etwa 20 bis 30 Jahre alt, schlank und mit hellbrauner Hautfarbe beschrieb. Bei einem waren ihr ein Bart und dunkle Haare erinnerlich. Ob das Duo mit der Tat in Verbindung stehen könnte, wird im Zuge der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls geprüft.

Von daz