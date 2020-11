Leipzig/Döbeln

Sie kennen sich, seit sie Teenager waren und in Döbeln zur Schule gingen. Jetzt sitzen sich die Freunde im Saal 115 des Leipziger Landgerichts gegenüber: Edris Z. (31), angeklagt des Mordes an seiner Ex-Partnerin, und Philipp K. (32) auf dem Zeugenstuhl.

Philipp K. berichtet am Freitag sehr sachlich, dass er bereits einen Tag nach dem Gewaltverbrechen an der jungen Mutter Myriam Z. (37) im Leipziger Auwald seinen Kumpel zur Rede gestellt habe. „Ich hatte von dem Tatverdacht gehört und Edris angerufen. Er sagte mir, dass er es nicht gewesen sei und nichts damit zu tun habe.“ Das Telefonat fand am 9. April 2020 statt. Tags zuvor soll der Angeklagte gegen 11.25 Uhr nahe der Richard-Lehmann-Straße mehrfach mit einem Hammer auf den Kopf der Frau, die mit ihrer zwei Monate alten Tochter spazieren war, eingeschlagen haben. Sie erlag ihren schweren Verletzungen.

Anzeige

„Ich habe Myriam geschlagen“

„Ich hatte das Gefühl“, sagt der Zeuge, „dass Edris Monate brauchte, um zu realisieren, was passiert ist.“ Später – da saß der Beschuldigte in Untersuchungshaft – habe er ihm gegenüber gestanden: „Ich habe Myriam geschlagen.“ Er habe das nicht gewollt, seinen Körper aber „nicht kontrollieren“ können.

Beide Männer besuchten in der Schule dieselben Leistungskurse. „ Edris blieb allein in Döbeln, als seine Familie nach Leipzig zog. Er verstand sich nicht mit allen gut, stritt oft mit einem Bruder“, schildert der Zeuge. „Aber Edris ist ein sehr offener Typ, hatte viele Freunde, war im Sportverein.“ Mit Rassismus, etwa schnippischen Kommentaren, habe der in Afghanistan Geborene jedoch zu kämpfen gehabt. Bei Stress sei er krank geworden, habe von „Burnout“ gesprochen. Edris Z. kam schon als Kind nach Deutschland.

„Es gab Konflikte“

Während des Studiums wohnten Philipp K. (jetzt tätig im Marketing) und Edris Z. (er studierte Philosophie) zeitweise in einer WG in Leipzig, trafen sich bis zuletzt alle zwei, drei Wochen. Philipp K. kannte auch das spätere Opfer Myriam Z.; über sie habe der Angeklagte gesagt: „ Myriam ist ’ne ganz Liebe, aber es passt nicht mit uns.“ Die On-Off-Beziehung habe Edris Z. letztlich beendet. „Es gab danach Konflikte.“ Die Vorwürfe aus einem Gewaltschutzverfahren hätten ihm zu schaffen gemacht; er habe von Verleumdung gesprochen, berichtet der Zeuge weiter. Zuletzt sei es Edris Z. schlecht gegangen, er habe Medikamente genommen, eine Therapie gewollt.

„Die Wohnung war schmutzig“

2020 lebte der Angeklagte in einer kleinen Drei-Zimmer-Wohnung in der August-Bebel-Straße. Die Fotos der Kriminaltechnik zeigen vermüllte Räume. „Die Wohnung war schmutzig, der Tisch klebrig, es roch unangenehm“, fasst eine Polizistin vor Gericht zusammen.

Ein für Freitag außerdem geladener Zeuge, mit dem die 1. Strafkammer die Lebensumstände des mutmaßlichen Mörders erhellen will, erschien nicht. Der Mann, auch ein Freund des Angeklagten, könne aufgrund der Pandemie nicht von Israel nach Leipzig reisen, so der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf. Geplant ist nun eine Videovernehmung am 29. Januar 2021.

Von Sabine Kreuz