B 169-Ausbau: „Das Gewerbegebiet darf nicht abgehängt werden“

Ostrau

Schon einmal gab die Gemeinde Ostrau eine Stellungnahme zum künftigen Verlauf der Bundesstraße 169 zwischen Salbitz und der A14-Anschlussstelle Döbeln-Nord denkt. Seit drei Jahren befindet sich das Vorhaben in der Schwebe. Bisher favorisierte die Gemeinde die dritte Variante. Die führt auf einer völlig neuen Trassenführung, quer über Äcker und Wiesen, zwischen Auerschütz und Schmorren hindurch, knapp vorbei am Noschkowitzer Holz, hinter der Milchviehanlage zum letzten Geradeaus-Stück der jetzigen B 169. Das Gewerbegebiet von Ostrau bekäme eine direkt Zufahrt von hinten ins Gelände.

Weniger Abfahrten

Nun ist die Gemeinde aber wieder am Zug. Sie muss eine erneute Stellungnahme abgeben. Denn das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) brachte nach den ersten kritischen Stimmen der Kommunen eine weitere, vierte Variante ins Spiel. Die folgt dem bisherigen Straßenverlauf weitestgehend. Woran sich die Gemeinde Ostrau stört: Es soll bedeutend weniger Ab- beziehungsweise Zufahrten geben. Vor allem für das Gewerbegebiet wären die Folgen fatal.

Das Herz der Kommune

„Das Gewerbe ist das Herz der Kommune. Ohne deren Steuerabgaben könnte so manche Investition unserer Gemeinde gar nicht gemacht werden“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Das Gewerbe abzuhängen kommt für Dirk Schilling nicht in Frage. „Eine Gewerbegebiet-Anbindung ist zwingend notwendig“, sagt er. Damit stößt der Bürgermeister vor allem bei den Unternehmern auf offenen Ohren. Auch sie berieten beim letzten Unternehmerstammtisch über den Fall B 169 und gaben ihre Empfehlung an die Verwaltung weiter.

Drastische Folgen

Das Resultat: Die Kommune willigt in die vierte Variante ein, wenn ihren Forderungen nachgekommen wird. Also: Mindestens drei Abfahrten und eine direkte Zufahrt in Höhe der jetzigen Hammer-Kreuzung statt einer Brücke, die über die Bundesstraße führen soll.

Gemeinderatsmitglied Ralf Vogt (Freie Wähler) fand deutliche Worte: „Ich glaube, die Folgen bei Variante 4 werden viel drastischer sein, als man es uns jetzt darstellt. Es wird um einiges lauter werden.“ Und weiter: „Mit der dritten Variante wird der Lärmschutz, das Trinkwasserschutzgebiet und eine anständige Ortsumgehung geachtet. Die Variante 3 ist die bessere Lösung für die Gemeinde.“

Und auch Bürger sorgen sich um die Erreichbarkeit einzelner Ortsteile, aber auch um die steigende Verkehrsbelastung. Prognostiziert sind laut Planungsunterlagen mehr als die doppelte Verkehrsbelastung für die Ortszentren rund um beispielsweise Oschatzer oder Kirchstraße. Statt bisher 1300 Fahrzeugen in der Stunde könnten es dann 3000 sein. „Für die Anwohner wäre das eine unheimliche Belastung“, erklärt eine Bürgerin.

Wie kontrovers das Thema diskutiert und gesehen wird, zeigte auch die anschließende Abstimmung der Gemeinderäte. Vier Ja-Stimmen standen drei Enthaltungen und drei Nein-Stimmen entgegen. Ganz knapp bekam Bürgermeister Dirk Schilling so grünes Licht für die Stellungnahme seiner Kommune.

Von Stephanie Helm