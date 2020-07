B 169-Ausbau: „Die Gemeinde Ostrau ist am schwersten betroffen“

Ostrau

Große Bauchschmerzen hat Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU), wenn er an die Neuverlegung der Bundesstraße 169 zwischen Salbitz und der A14-Anschlussstelle Döbeln-Nord denkt. Seit drei Jahren befindet sich das Vorhaben in der Schwebe. Die Gemeinde Ostrau ist so stark vom geplanten Ausbau des rund zehn Kilometer Teilstückes betroffen wie sonst keine anderen Kommune. Denn geht es nach dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und deren favorisierte Variante 1 soll die B 169 weitestgehend auf der bisherigen Trassenführung entlang führen, jedoch mit lediglich einer Abfahrt statt bisher drei.

Herber, wirtschaftlicher Schlag

Mit einer Abfahrt an der jetzigen Wutzschwitzer Kreuzung wäre beispielsweise das Gewerbegebiet vollständig abgeschnitten. Einzelhändlern wie dem Hammer Fachmarkt könnten Spontankunden verloren gehen. „Wer einmal an der Abfahrt vorbei gefahren ist, dreht nicht noch einmal um“, schätzt der Bürgermeister ein. Für die Gewerbetreibenden vor Ort wäre das ein herber, wirtschaftlicher Schlag. „Das können wir nicht hinnehmen“, erklärt Dirk Schilling vehement.

Stellungnahme abgegeben

Bereits vor drei Jahren gab die Gemeinde Ostrau deshalb eine sechsseitige Stellungnahme zum Sachverhalt ab. Darin entschied sich die Gemeinde für die dritte Variante. Auch hier wird die neue Umgehungsstraße hinter Salbitz der Startpunkt. Von dort aus wird allerdings eine völlig neue Trassenführung quer über Äcker und Wiesen vorgenommen. Die Straße führt zwischen Auerschütz und Schmorren hindurch, knapp vorbei am Noschkowitzer Holz, hinter der Milchviehanlage zum letzten Geradeaus-Stück der jetzigen B 169. Das Gewerbegebiet Ostrau bekommt eine direkt Zufahrt von hinten ins Gelände. Der Vorteil: Die bisherige Trasse der Bundesstraße könnte erhalten bleiben und weiter vom landwirtschaftlichen Verkehr genutzt werden. Der darf die B 169 nämlich künftig nicht befahren. Trotzdem gebe es mit dem Ausbau nur eine einzige Abfahrt. „Uns steht nur eine Abfahrt zu“, weiß der Bürgermeister.

Über eine vierte Variante (orange) beim B169-Ausbau muss sich die Gemeinde Ostrau nun Gedanken machen. Bisher favorisierte sie die Variante 3 (blau) als kleineres Übel.

Ostrau und Westrau

In jedem Fall, also egal ob mit Variante 1, 2 oder 3 – für die Gemeinde gibt es immer Nachteile. „Es fällt mir schwer, einen Gewinn für Ostrau zu erkennen“, so Schilling. Im Gegenteil: Bisher hatte jegliche Planung eine Spaltung Ostraus zur Folge. „Manche haben schon von Ostrau und Westrau gesprochen“, erzählt Schilling.

Seine Forderung ist klar: Er will mindestens zwei Abfahrten und sowohl das Abschirmen des Gewerbegebiets als auch den Wertverlust der Grundstückseigentümer in seinem Gemeindegebiet verhindern. Auf den Einspruch der Gemeinde gegen die erste Variante bewegten sich die Planer nun ein Stück in Richtung Gemeinde. Eine weitere vierte Variante wurde ins Spiel gebracht.

Zwei Abfahrten

Demnach soll es eine Abfahrt hinter der jetzigen Ampelkreuzung geben. Eine zweite Abfahrt in Höhe Obst- und Gemüsegroßhandel Bördegarten. Verkehrsteilnehmer, die die erste Abfahrt aus Döbeln kommend nehmen, werden dann über einen Kreisverkehr ins Gewerbegebiet geführt. Die Trassenführung – im übrigen dreispurig, so wie jetzt schon in Richtung Hainichen mit wechselseitigem Modell – würde ähnlich der jetzigen sein.

Brücke über die B 169

Ein Brücke über die B 169 könnte die Kirchstraße mit dem Gewerbegebiet verbinden. „Ursprünglich sollte das nur eine Fußgängerbrücke werden. Jetzt sollen auch Pkw die Brücke passieren können“, erklärt Dirk Schilling. Lkw und Landmaschinen sind davon aber ausgenommen. „Schildbürgerei“, nannte das ein Bürger. „Die Landwirte fahren doch dann mit der Kirche ums Dorf.“ Tatsächlich ist vor allem der landwirtschaftliche Verkehr von den Plänen betroffen. „Die Einschränkungen sind enorm“, so Schilling.

Die Tatsache, dass die Gemeinde um jede Abfahrt kämpfen muss, ärgert den Bürgermeister. „Weiter vorn in Richtung Döbeln gibt es allein drei Ampelkreuzungen in Höhe Gewerbegebiet Mockritz und Obergoseln zum Beispiel. Warum das bei uns nicht möglich ist, ist fraglich.“

Plan liegt aus

Die Gemeinde Ostrau ist mit keiner der vier Varianten einverstanden. Dennoch müsse sie sich positionieren. „Wir werden an dem Ausbau nicht vorbeikommen“, sagt er. Die Gemeinde Ostrau hat bis Ende September Zeit, sich erneut zum Sachverhalt zu Wort zu melden. Bis dahin wolle das Gemeindeoberhaupt mit Bürgern, Gewerbetreibenden und Landwirten ins Gespräch kommen. „Der Plan für den B 169-Ausbau liegt ab sofort aus. Jeder kann sich ein Bild davon machen. Eventuell laden wir zu einer Einwohnerversammlung ein.“

Radweg unwahrscheinlich

Weiterführende bauliche Angelegenheiten wie ein Radweg beispielsweise zieht das Gemeindeoberhaupt gar nicht erst in Erwägung. Er glaubt nicht, dass sich dahingehend etwas tut. Dafür musste er zu viele schlechte Erfahrungen mit der Glaubwürdigkeit des Lasuv machen.

Der Meinung ist auch Gemeinderatsmitglied Ralf Vogt (Freie Wähler). Dass das Lasuv mehrere Varianten zur Auswahl lässt, gleichzeitig aber deutlich zu verstehen gibt, dass eigentlich nur eine gewollt ist, findet Ralf Vogt fragwürdig. „Davon sollten wir uns nicht einschüchtern lassen“, forderte er.

Von Stephanie Helm