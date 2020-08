B 169-Ausbau: Katastrophe für Landwirte – auch in Großweitzschen

Großweitzschen

Der Ausbau der Bundesstraße 169 tangiert auch die Gemeinde Großweitzschen. Nicht so sehr wie Ostrau (die DAZ berichtete), aber doch genug, um sich zu Wort zu melden und sich die Entscheidung nicht einfach abnehmen zu lassen. Konkret geht es um den vierten Bauabschnitt zwischen Salbitz und der A14. Vier Varianten, wie die Bundesstraße einmal verlaufen könnte, gibt es mittlerweile. Wobei Variante 1 relativ bestandsnah im Bereich der jetzigen Trasse verläuft, während die Varianten 2 und 3 weiträumige westliche Verlegungen der B 169 vorsehen. Nach Auswertung der Stellungnahmen, unter anderem von Ostrau, Zschaitz-Ottewig und Großweitzschen, gab es erhebliche Bedenken gegenüber den drei aufgezeigten Varianten. Deshalb wurde eine vierte Variante entwickelt.

Minimale Auswirkungen

Für die Gemeinde Großweitzschen ändert sich bei allen vier Varianten nur minimal etwas. Der Bereich rund um Gadewitz spielt dabei die größte Rolle. Die jetzt schon vorhandene Brücke, auf der aktuell wegen Straßenschäden nur Tempo 30 gefahren werden kann, soll erneuert werden. Die Auf- und Abfahrt zur Kreisstraße entsteht in etwa an der bisherigen Stelle. Durch den Brückenneubau wird sie integriert. Damit bleibt die Gemeinde ähnlich an die B 169 angebunden, wie jetzt auch schon. Eine Kurve in diesem Bereich soll begradigt werden. „Uns trifft die Verlegung der Bundesstraße nicht so sehr wie beispielsweise Ostrau“, weiß auch Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler).

Landwirtschaftsverkehr betroffen

In einem Punkt aber ist Großweitzschen genauso betroffen wie die anderen Kommunen auch: Der Umstand, dass der landwirtschaftliche Verkehr nicht mehr auf der B 169 fahren darf, sorgt für Unmut. Ratsmitglied Sven Krawczyk ( CDU) hat da nicht zuletzt persönlich ein Interesse daran. Der Landwirt beharrt darauf, dass die Gemeinde ihren Willen gegenüber dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr ( Lasuv) deutlich zum Ausdruck bringt. Er regte an, sich mit Ostrau und Zschaitz-Ottewig zusammen zu tun. „Irgendwann haben wir kein Mitspracherecht mehr. Die drei Gemeinden sollten sich jetzt zusammen tun“, so Krawczyk.

Gemeinsam agieren

Damit sprach er Bürgermeister Jörg Burkert aus der Seele. Auch er steht von Anfang an mit seinen Amtskollegen aus Ostrau und Zschaitz-Ottewig in Kontakt.

Schon einmal wurde über die Thematik debattiert. Eine Parallelstraße für den Landwirtschaftsverkehr war damals die angedachte Lösung. Eine zweite Brücke, die dem landwirtschaftlichen Verkehr die Felddurchfahrt von der einen zur anderen Seite erleichtert, ist nun im Gespräch.

Zur jüngsten Gemeinderatssitzung einigten sich Verwaltung und Ratsmitglieder darauf, dass auch jetzt wieder eine Verständigung aller drei Gemeinden angestrebt werden sollte. „Zu erst einmal beantragen wir eine Fristverlängerung beim Lasuv, um dann einen weiteren Termin anvisieren zu können“, erklärte Jörg Burkert.

