B 169-Brücke: Vorzeitiges Bauende in Gadewitz?

Gadewitz

Vor etwas mehr als zwei Wochen begannen die Arbeiten an der B 169-Brücke in Höhe Gadewitz. Schäden an den Übergangskonstruktionenen zwischen Fahrbahn und Brücke mussten erneuert werden. Passiert ist bisher schon viel: Defekte Teile wurden ausgebaut, neue Teile schon eingebaut und vergossen. „Weiterhin wurde der Überbau mittels Feinfräsen höhentechnisch angepasst“, erklärt Franz Grossmann, Pressesprecher vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Arbeiten ruhen

Doch derzeit ruhen die Arbeiten. Weder Mann noch Maschine arbeiten. „Die Bereiche der neu eingebauten Teile auf dem Überbau sowie weitere Risse im Fahrbahnbereich wurden mittels bituminösem Verguss an die Bestandsfahrbahn angeschlossen. Diese Arbeiten sind nur bei vollständig trockenem Untergrund möglich“, ergänzt Grossmann.

Vorzeitiges Bauende?

Mit Baubeginn ging das Lasuv von einem Bauende am 13. November sein. Das wäre diesen Freitag. Ist das zu schaffen? „Die Fertigstellung aller Arbeiten und die Verkehrsfreigabe ist gegenwärtig bereits für den 12. November geplant“, so der Pressesprecher. Dann endet auch die Vollsperrung und mit ihr die Umleitung, die in den letzten Wochen immer wieder für Probleme sorgte. Am Montag informierte die Polizei darüber, dass es gezielt Kontrollen in diesem Bereich gegeben hätte. Demnach kam es zu mehreren gefährlichen Begegnungen von Lkw unter der Brücke, weil sich nicht alle Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebenen Umleitungsstrecken halten. 50 Kraftfahrer verstießen laut Polizei gegen die Verkehrsführung.

Absperrungen missachtet

Auch dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr sind Probleme bekannt. „Zu Beginn der Bautätigkeiten wurden die Baustellenabsperrungen häufig durch Verkehrsteilnehmer missachtet. Daher wurden die Baustellenabsicherungen nochmals erhöht“, so Franz Grossmann.

Von Stephanie Helm