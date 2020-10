B 169-Brücke bei Gadewitz gesperrt

Gadewitz

Vollsperrung auf der Bundesstraße 169. Seit Montagmorgen ist für Verkehrsteilnehmer in Richtung Riesa kein Durchkommen mehr. Nach den beiden Autobahnanschlussstellen in Döbeln wird die Brücke in Höhe Gadewitz instand gesetzt. Dort müssen die Übergangskonstruktionen erneuert werden. Die machen Probleme – und das schon seit über einem Jahr. Seitdem durfte lediglich mit 30 km/h über das Brückenbauwerk gefahren werden. Zwei Wochen sollen die Arbeiten dauern. Solange bleibt die Strecke auch vollgesperrt. Der Verkehr in Richtung Döbeln wird großräumig ab Ostrau über Niederlützschera, Obersteina, Zaschwitz und Zschepplitz zur Autobahnanschlussstelle Döbeln Nord und A 14 umgeleitet. Die Umleitung in Richtung Riesa erfolgt über die Kreisstraße 7510 (Döschütz-Rittmitz). Die Baumaßnahme kostet 80.000 Euro.

Von Stephanie Helm