Döbeln

Ein 89-jähriger Honda-Fahrer befuhr am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr die B 175 aus Fahrtrichtung Döbeln in Richtung Hartha. Als er am Abzweig Stockhausen nach links abbiegen wollte, missachtete er einen entgegenkommenden Pkw Seat (Fahrerin: 32). Beide Fahrer wurden verletzt, konnten das Krankenhaus nach der ersten Versorgung jedoch wieder verlassen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Von DAZ