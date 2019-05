Leisnig/Görnitz

Was ist eigentlich geworden aus der Anzeige, dass Gülle in den Görnitzbach bei Leisnig eingeleitet worden sein soll? Am Ostermontag war ein Spaziergänger in den grünenden Fluren um Leisnig unterwegs und zeigte den Vorfall bei der Unteren Wasserbehörde an. Doch diese schweigt zu dem Vorfall.

Am Görnitzbach, in unmittelbarer Nähe zu einem in den Bach führenden Rohr, sah Jens Lübeck aus diesem eine stinkende Brühe austreten und in den Bach sickern. Der Hetzdorfer meldete das nicht nur bei der Döbelner Allgemeinen Zeitung, die daraufhin berichtete.

Selbst Wasserprobe genommen

Lübeck handelte selbst, meldete den Fall bei der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Mittelsachsen. Zuvor hatte er selbst eine Probe des Wassers genommen. Jüngst rief er bei der Behörde an, um sich nach dem Stand der Untersuchungen zu erkundigen. „Eine Antwort habe ich nicht bekommen“, sagt er verwundert, denn ihm habe schließlich am Herzen gelegen, dass die Ursache gefunden und abgestellt wird.

Laborergebnis wird noch ausgewertet

Die Döbelner Allgemeine Zeitung fragte ebenfalls beim Landratsamt Mittelsachsen nach, beispielsweise, wie lange es dauert, bis die eingeleitete Substanz, vom Spaziergänger als Gülle erkannt, auch im Labor zweifelsfrei als solche identifiziert sei. Oder bei wie vielen der dort ansässigen Grundstückeigentümern das Landratsamt bisher recherchierte habe. Und wie viele Möglichkeiten es gibt, woher diese verunreinigende Substanz kommen könne. Die Antwort aus der Pressestelle lautete, dass die Laborergebnisse vorliegen und derzeit ausgewertet werden.

Verursacher noch nicht festgestellt

Eine Feststellung des Verursachers könne noch nicht getroffen werden. Auf eine weitere Anfrage folgte der Hinweis, es handle sich um ein laufendes Verfahren, weshalb der ersten Auskunft nichts hinzugefügt werde. Jens Lübeck jedenfalls fühlte sich bei dieser Auskunft „irgendwie verschaukelt“. Aus dem Rohr sei schließlich eine schrecklich dreckige Brühe geflossen. Wie es wochenlang dauern kann, diese zweifelsfrei zu identifizieren, das könne er sich kaum vorstellen. Er sei weiterhin gespannt.

Von Steffi Robak