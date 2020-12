Baderitz

Es scheint eine nie enden wollende Odyssee zu sein: Noch immer gibt es keine guten Nachrichten in Bezug auf den Jahnatalradweg in Baderitz. Der Streckenabschnitt, der am Stausee entlang führt, bereitet Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) seit Monaten Kopfschmerzen. Nachdem der ehemalige Besitzer der damaligen Herberge am Stausee den Weg sperrte, gab es plötzlich kein Durchkommen mehr für Wanderer und Radfahrer. Es war sein gutes Recht: das Grundstück gehörte ihm, Unstimmigkeiten mit der Gemeinde führten zu verhärteten Fronten. Der ehemalige Inhaber der Herberge sperrte den Weg. Daran hat sich trotz Besitzerwechsel der Anlage nichts geändert.

Komplizierte Erbschaftsgeschichte

Die Gemeinde Zschaitz-Ottewig machte sich also auf den Weg, eine andere Lösung zu finden. Die sieht so aus: Die Strecke wird umverlegt, vorbei am kritischen Grundstück. Damit könnte gleich noch ein anderes Problem behoben werden. Auf dem bisherigen Streckenabschnitt säumt eine Treppe den Weg. Mit Fahrrad, Kinderwagen oder ähnlichem macht sich das nicht gut. Die hätte auf lange Sicht sowieso verschwinden oder umgangen werden müssen. Doch auch das angrenzende Flurstück, das als Alternative gedacht ist, bringt Altlasten mit sich. Dahinter verbirgt sich eine komplizierte Erbschaftsgeschichte. Eine schnelle Einigung steht aktuell nicht zur Debatte.

Anzeige

Erst Sperrscheibe , dann Mauer

„Ich werde das als Bürgermeister wohl nicht mehr erleben“, sagte Immo Barkawitz zur jüngsten Sitzung. Seine Amtszeit endet im Juli 2022. Dass er nicht weitermachen wird, verkündete er bereits mit den Plänen zur Eingemeindung von Zschaitz-Ottewig. Für den Jahnatalradweg sind das auch keine guten Nachrichten. Er bleibt vorerst unterbrochen und Wanderer sowie Radfahrer stehen in Baderitz auch weiterhin vor einer Mauer, die dem Sperrschild folgte.

Von Stephanie Helm