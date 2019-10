Baderitzer wollen Raser einbremsen

Baderitz

Seit 15 Jahren gibt es das 30er Tempolimit im Zschaitzer Ortsteil Baderitz. Nicht jedem ist das bewusst. Patricia Tatzelt wohnt im Ort und machte ihrem Ärger zur jüngsten Gemeinderatssitzung Luft. „Dort wird 30 gefahren, allerdings auf jedem Rad“, formuliert es die 39-Jährige. Viel zu oft rasen Autofahrer durch den Ort. An jeder Straßeneinmündung ist zudem Vorfahrt zu beachten. „Mir wird trotzdem regelmäßig die Vorfahrt genommen.“

Tempotafel oder Blitzer

„Jeder zweite Haushalt hat Kinder und auch wir Erwachsenen wollen nicht über den Haufen gefahren werden.“ Zudem gibt es in Baderitz keinen Radweg, man muss auf der Straße fahren. Ihrer Meinung nach, müssen die Autofahrer wieder sensibilisiert werden. Ihr Vorschlag: Tempotafeln oder regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen.

Tempotafeln können zumindest in Baderitz nicht problemlos und auf die Schnelle aufgestellt werden. „Dort sind überall Holzmasten, an die die Tafeln nicht angebracht werden können. Strom liegt dort auch keiner, um die Tafeln zu betreiben“, gibt Gemeinderat Axel Schüller (Freie Wähler) zu Bedenken.

Jahnatalradweg kreuzt Straße

Für Patricia Tatzelt ist klar: Es muss etwas passieren. Denn auch der Jahnatalradweg kreuzt die Hauptstraße in Baderitz. Für Touristen oder ortsfremde Radfahrer ist das ebenso gefährlich. Ähnliches konnte Marco Schmidt aus Goselitz beobachten. Auch in seinem Ort ist Tempo 30 vorgeschrieben. Nicht selten rasen Autos vorbei. „Manchmal mit 95km/h“, erzählt er.

Bürgermeister Immo Barkawitz (Freie Wähler) versprach, die Thematik im Technischen Ausschuss zu behandeln. Patricia Tatzelt ist nur froh, dass bisher noch nichts Schlimmeres passiert ist und es beim Blechschaden blieb. Sie weiß nur, wie froh sie ist, wenn ihr Sohn vom Fahrrad fahren heil wieder nach Hause kommt.

Kinder stehen im Regen

Ihr Mann Rico Tatzelt sprach ein weiteres Problem in Baderitz an: Die Bushaltestelle in Höhe der Feuerwehr in Richtung Stauchitz sieht keine Unterstellmöglichkeit für die Wartenden vor. „Die Kids stehen im Regen.“ Lediglich auf der anderen Straßenseite, gut 25 Meter entfernt, ist ein Wartehäuschen. „Dort können sich die Kinder aber nicht unterstellen, sonst fährt der Bus einfach durch, wenn er die Wartenden nicht sieht.“

Ein weiterer Punkt auf der Beschwerdeliste der Tatzelts sind Bäume, die in Stromleitungen hängen. „Das sind die Zuleitungen für das gesamte Dorf. Wenn die Bäume irgendwann die Leitungen beschädigen oder gar runter reißen, stehen wir im Dunklen“, sagt die Anwohnerin. Vor allem mit Sicht auf das jetzt immer öfters stürmische Wetter appelliert Patricia Tatzelt an die Gemeinderäte. Verantwortlich ist dafür allerdings Stromversorger envia.

„Schon lange ein krankes Kind“

Ein ähnliches Bild zeigt sich am Dorfteich. Dort geht von den Bäumen mitunter Gefahr aus. Die müssten dringend verschnitten werden. Das Problem: Der Gemeinde gehört die Fläche auf der die Bäume stehen nicht. Der Eigentümer ist für die Verwaltung nicht greifbar. „Die Situation dort ist schon lange ein krankes Kind“, weiß Patricia Tatzelt. Gemeinderätin Kerstin Konrad (Freie Wähler) weiß, dass der Eigentümer schon angeschrieben wurde, bisher aber nichts passierte. „Nichts außer fauler Ausreden“, sagt sie.

Patricia Tatzelt und ihr Mann wollen an den Sachverhalten, die sie den Gemeinderäten vortrugen, dran bleiben. „Meckern auf dem Sofa können wir alle, wir mussten jetzt etwas machen.“

Von Stephanie Helm