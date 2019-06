Großweitzschen

„Puh, mir ist so heiß!“ – diesen Satz bekamen die Lehrer der Grundschule Großweitzschen beim Sportfest öfter zu hören. „Wir müssen wirklich sehr darauf achten, dass die Kinder immer wieder in den Schatten gehen“, sagte Schulleiterin Anita Reppe, die mit ihren Kolleginnen und der Hilfe von einem Dutzend Eltern das Fest organisiert hatte. „So viele Helfer hatten wir überhaupt noch nie – ein dickes Dankeschön an die Eltern“, lobte Reppe.

Familie Pietschmann aus Großweitzschen hatte kistenweise Getränke für die Kinder gesponsert und war wie die anderen Eltern auch an den vier Stationen 50-Meter-Lauf, Schlagball- und Medizinballweitwurf und Weitsprung vertreten.

Start mit Crosslauf

„Wir helfen wie es der Dienstplan hergibt. Was man früher selbst gern gemacht hat, unterstützt man dann auch bei seinen Kindern“, sagte Claudia Wätzig, die mit Ehemann Tilo und Kathleen Kühn die Laufstrecke betreute. Bei Letztgenannter kamen Erinnerungen an die eigene Kindheit wieder auf. „Sportfest habe ich immer geliebt – bis auf den Crosslauf“, meinte sie lachend.

Mit eben Jenem ging es am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr los. Die Kinder der ersten und zweiten Klassen mussten eine Runde rund ums Schulgelände absolvieren, die dritten und vierten Klassen zwei. Alle knapp 100 Schüler waren dabei.

Vorschüler bekommen Vorgeschmack

Außer der Wertung liefen zudem 16 Vorschüler aus den Kindertagesstätten Großweitzschen, Mockritz und Westewitz, die von ihren Erziehern am Morgen zur Schule gebracht worden waren, „um schon mal zu sehen, wie das bei uns läuft“, wie Anita Reppe erklärte.

Amidala Bekker hat geworfen und schaut zuversichtlich. Die Kinder feuerten sich bei jeder Disziplin auch gegenseitig an.

Nach den Läufen, die jeweils extra gewertet und mit Medaillen und Urkunden versehen wurden, ging es in den Stationsbetrieb auf dem Sportplatz hinter dem Schulgebäude. Hier spornten sich die Schüler gegenseitig zu Bestleistungen an.

Medaillen und Urkunden für Alleskönner

Um die acht Sekunden benötigten die Besten für die 50 Meter. Beim Schlagballwurf landete die weiße Kugel jenseits der 20 Meter. Und der erst in der ersten Klasse lernende Tim Winkler schleuderte den fünf Kilo schweren Medizinball auf mehr als vier Meter.

Beim Weitsprung schafften die Kinder wie hier Benny Weber erstaunliche Weiten von mehr als dreieinhalb Metern.

Eine Weite, an der auch die Weitspringer kratzten. Am Ende gab es für die drei Besten in allen Stationen zusammen genommen Siegermedaillen und Urkunden – getrennt nach Klassen und Mädchen und Jungen.

Von Sebastian Fink