Bahnstrecke Döbeln-Dresden: Daten bis Ende April

Döbeln

In den letzten 25 Jahren wurden in Sachsen mehr als 20 Prozent der Schienenwege, in einer Gesamtlänge von 577 Kilometern, stillgelegt. Am meisten davon in Mittelsachsen.

150 Kilometer allein in Mittelsachsen

Gegenwärtig sind in Sachsen gerade noch 2131 Kilometer Strecke der Deutschen Bahn und deren Tochterunternehmen vorhanden. Das antwortete des Bundesverkehrsministerium auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Caren Lay von den Linken. „Sachsenweit nimmt der Landkreis Mittelsachsen dabei den traurigen Platz eins ein, dicht gefolgt von Bautzen (145,25km) und Zwickau (116km). Mittlerweile sind hier in Mittelsachsen schon neun Schienenwege mit insgesamt 150 Kilometern weggefallen“ schimpft Marika Tändler-Walenta. „Die Bewohner im ländlichen Raum fühlen sich verkehrstechnisch abgehängt und das auch zurecht, denn die Stilllegung von Schienenwegen hat vorwiegend im ländlichen Raum stattgefunden. Der Verfall öffentlicher Infrastruktur ist aus meiner Sicht auf Profitlogik und Privatisierungsdruck zurück zu führen. Zudem ist es sehr kritikwürdig, dass es seitens der Bundesregierung bisweilen keine Pläne gibt, die bereits stillgelegten Strecken wiederzubeleben“ so die Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der Linken in Mittelsachsen.

Anzeige

Linke fordern Wiederbelebung

„Daher fordern wir als Linke auch den Ausbau und die Reaktivierung vorhandener Schienenwege und der damit verbunden Wiederbelebung verlassener Bahnhofsgebäude und deren gastronomischer Einrichtungen. Dies wäre nicht nur ein bedeutender Schritt im Sinne der Verkehrswende, sondern auch im Hinblick auf die Lebensqualität der Bewohner von Mittelsachsen“ sagt Tändler-Walenta.

Weitere LVZ+ Artikel

Homann sieht in Landesverkehrsgesellschaft einen Teil der Lösung

Der Döbelner SPD-Landtagsabgeordnete Henning Homann sieht den Vorstoß seiner Landtagskollegin von den Linken als Unterstützung. „Die von Streckenschließungen betroffenen Regionen wie Döbeln liegen am Rande der Verkehrsverbünde. Das machte die Schließungen einfacher“, so Homann. Die von der Koalition vereinbarte Landesverkehrsgesellschaft soll dagegen nun ein Instrument werden. Zudem stehe im Koalitionsvertrag, das Streckenwiederbelebungen geprüft werden sollen.

Corona könnte Ergebnisse verzögern

Bei der geplanten Wiederbelebung der Bahnstrecke Döbeln – Dresden sei man da zum Glück schon weiter. Der federführende Verkehrsverbund VVO hat für die Strecke Potenzial ermittelt. Seit letzten Sommer wird ein Gutachten zum Investitionsbedarf an der Strecke erarbeitet. Seit Herbst läuft die Datenermittlung. „Eigentlich sollten Ende April erste Ergebnisse vorliegen, damit man weiß, was es kostet. Allerdings könnte es hier durch die Corona-Krise etwas länger dauern“, rechnet Henning Homann. Man wolle weiter mit allen Kräften zusammenarbeiten, damit die direkte Bahnverbindung von Döbeln nach Dresden bald Realität wird.

Von Thomas Sparrer