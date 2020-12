Bahnstrecke Döbeln-Dresden: Es knirscht noch an drei Stellen

Die Eckpunkte für die Wiederbelebung der Bahnstrecke Döbeln-Meißen-Dresden sind eigentlich geklärt: 21 Millionen Euro für die Streckenertüchtigung – abgehakt. Das Land übernimmt. Von den laufenden jährlichen Kosten der Strecke will der Freistaat auch ein Drittel übernehmen. Doch um den Rest der Finanzierung gibt es Streit. Bei der gegenwärtigen Haushaltssituation im Zweckverband Verkehrsverbund Oberes Elbtal und noch zu erwartender Belastungen aus der Corona-Pandemie wollen die Verbandsvertreter keine neue Ausgabeverpflichtungen eingehen. Das Land soll für die laufenden Kosten der neuen Bahnstrecke nach Döbeln eine Lösung finden, denn die Verbandsvertreter wollen diese mehr als vier Millionen Euro nicht an anderer Stelle in ihren Kreisen einsparen. Zumal der Nutzen der Strecke vor allem außerhalb des Verbandsgebietes der Dresdner liegt. Das ist aus Sicht der in ihren Kreistagen gewählten Verbandsvertreter nachvollziehbar. Wieder liegt der Ball beim Freistaat, der in den Topf mit 30 Millionen Euro Regionalisierungsmittel vom Bund greifen soll. Es ist gerade ein Pokerspiel ums Geld im Gange.