Bahnstrecke Döbeln-Meißen nimmt nächste Hürde

Döbeln/Chemnitz

Ein weiterer wichtiger Schritt für die Reaktivierung der Bahnstrecke Döbeln-Meißen (Dresden) ist gemacht. Der Döbelner Landtagsabgeordnete Henning Homann (SPD), verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion, bezeichnet es als „Meilenstein“ und sagt: „Ich bin sehr froh, dass wir so weit gekommen sind.“

In Chemnitz hat am Dienstag Michael Schäfer von der Verkehrs Consult Ingenieurgesellschaft Dresden (vci) die Ergebnisse eines Basisgutachtens vorgestellt, das das Sächsische Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hatte. Damit erfolgte eine erste Bewertung von 22 potenziell zu aktivierenden Eisenbahnstrecken im Freistaat. Zu den sechs Bahnstrecken, die im Ergebnis des Gutachtens nun weiter intensiv und sehr konkret auf eine Aktivierungsmöglichkeit hin untersucht werden, gehört die Strecke Döbeln-Meißen (Dresden). Hauptkriterien waren dabei: der Aufwand für die Reaktivierung, die zu erwartende Nachfrage und die zu erwartenden Betriebskosten. „Ziel ist nicht, dem Busverkehr Fahrgäste abzuluchsen, sondern Bahn und Bus so sinnvoll miteinander zu verknüpfen, dass der ÖPNV attraktiver wird und die Menschen häufiger den Pkw stehen lassen“, erklärte Michael Schäfer.

Dabei besteht für die Bahnverbindung von Döbeln über Nossen nach Meißen aktuell die Chance, jene Strecke zu sein, auf der am ehesten wieder Personenzüge rollen können. Das liegt daran, dass für diese Verbindung der bislang größte planerische Vorlauf vorhanden ist. Es existiert bereits eine vertiefende Potenzialanalyse, die für die anderen Strecken – zum Beispiel Marienberg-Pockau-Lengefeld oder Beucha-Brandis – erst noch notwendig ist. „Dieser Vorlauf für Döbeln ist entstanden, weil sich die Akteure vor Ort parteiübergreifend für das Projekt intensiv eingesetzt und es vorangebracht haben“, sagt Henning Homann, der mit an der Spitze dieser Gruppe steht. Ein reichliches Jahr hat es gedauert, bis die vertiefende Potenzialanalyse fertig war. Gekostet hat sie rund 200 000 Euro, finanziert durch den Freistaat.

Wann rollt wieder ein Zug von Döbeln nach Meißen?

Für die Verbindung Döbeln-Meißen kann nun eine sogenannte „standardisierte Bewertung“ erfolgen. Diese sehr vertiefende Analyse ist der letzte Schritt, bevor beim Bund Fördermittel für die Reaktivierung beantragt werden können. „Geld beim Bund dafür abzurufen, das wird ein Windhundrennen“, verdeutlicht Homann die Konkurrenzsituation. Bundesweit sind auch in anderen Regionen Akteure dabei, Bahnstrecken wiederzubeleben. Und bis zur Mittelbeantragung für die Strecke Döbeln-Meißen werden weitere Monate vergehen. „Zunächst muss die weitere Untersuchung ausgeschrieben und dann vergeben werden. Bis dieses Gutachten vorliegt, vergehen bis zu weitere zwölf Monate“, erklärte Wirtschaftsminister Martin Dulig zur Zeitschiene. „Ich verstehe die Ungeduld der Menschen in der Region Döbeln“, sagt Henning Homann zum großen Zeitaufwand. „Aber wenn es gelingen soll, dann müssen wir es ordentlich machen.“ Die Kosten für die standardisierte Bewertung lägen über einer halben Million Euro. Wenn es gut läuft, könnte nächstes Jahr im vierten Quartal die Analyse vorliegen. „Das Nutzen-Kosten-Verhältnis muss größer Eins sein“, beschreibt Gutachter Michael Schäfer das notwendige Ergebnis. Dabei gehe es nicht nur um rein finanzielle Punkte, sondern zum Beispiel auch um Umweltaspekte.

Die Investitionskosten, um die Strecke Döbeln-Meißen wieder für den Personenschienennahverkehr fit zu machen, liegen laut Homann bei 33 bis 35 Millionen Euro. Die Betriebskosten pro Jahr würden zwischen acht und zehn Millionen Euro betragen. Großes Ziel ist, von Döbeln in etwa einer Stunde nach Dresden zu gelangen – mit dem Zug. Und wann wird der erste auf der Strecke zwischen Döbeln und Meißen rollen? Martin Dulig: „Als Verkehrsminister habe ich mir angewöhnt, keine Zahlen mehr zu nennen. Denn die würden einen immer wieder einholen.“

Von Olaf Büchel