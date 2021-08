Döbeln

Am Döbelner Bahnhof fährt auch an diesem Mittwochmorgen alles nach Plan. Aus dem RB110 der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) von Leipzig steigen nur wenige Personen ein und aus. „Ich bin froh, dass ich heute auch von A nach B komme“, erzählt eine Passantin. Gerade in der Ferienzeit sind normalerweise einige Wanderer und Radtouristen unterwegs.

Die Deutsche Bahn kündigte bereits zu Wochenbeginn bundesweite Streiks der Lokführer im Regional- und Fernverkehr an. Seit Mittwochnacht fallen rund dreiviertel aller Fernverkehrsverbindungen aus. Auch die Strecken der Regionalbahn sind stark betroffen.

Allerdings fährt in vielen Teilen Sachsens nicht die Deutsche Bahn sondern private Bahngesellschaften wie die MRB. „Solange nicht die Fahrdienstleiter in den Stellwerken in der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) sind und mitstreiken, wird es auf unseren Strecken keine Einschränkungen geben“, so ein Sprecher der MRB. Die Fahrdienstleiter gehören der DB Netz AG an, die Lokführer der MRB gehören überwiegend der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG an. Daher ist beispielsweise die Linie RB45 zwischen Chemnitz und Elesterwerda, die auch über Ostrau und Döbeln und Waldheim führt, pünktlich,

Auch weitere Strecken der MRB zwischen Chemnitz und Leipzig, von Dresden über Chemnitz und Zwickau nach Hof, sowie von Dresden nach Kamenz fahren ohne Behinderungen. Auch die Strecken von Dresden nach Königsbrück, Pirna nach Sebnitz und Heidenau nach Altenberg verlaufen ohne Ausfälle oder Verspätungen.

Noch bis Freitagnacht um 2 Uhr soll der Streik andauern. Fahrgäste werden gebeten sich bei der Deutschen Bahn unter www.bahn.de oder der kostenfreien Sonderhotline 08000 996633, der MRB unter www.mitteldeutsche-regiobahn.de oder der Hotline 0341 231898288 zu informieren.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kathleen Retzar