Bald Tempo 30 in Waldheims City – Bürger fordern noch mehr 30er Strecken

Waldheim

Erdarbeiten waren neulich an der Waldheimer Zschopaubrücke zu beobachten. Der zum Bautrupp gehörende Transporter der Firma „VLS Döbeln GmbH“ ließ darauf schließen, dass der Landkreis nun endlich die Schilder aufstellen lässt, welche die Geschwindigkeit anzeigen, die auf dem Straßenzug Bahnhofstraße/Niedermarkt künftig gelten soll: 30 Kilometer pro Stunde.

Von der Klostergasse bis zur Zschopau

Die Schlussfolgerung ist richtig. „Aktuell laufen in Waldheim die vorbereitenden Arbeiten zum Aufbau der Tempo-30-Beschilderung. Derzeit setzen Mitarbeiter der Firma VLS die Säulen in Beton. Die Montage der Schilder erfolgt in den kommenden Tagen. Die Beschilderung erstreckt sich von der Klostergasse über den Niedermarkt bis zum Abzweig ,An der Zschopau“, teilt Tina Soltysiak, Pressereferentin im Landratsamt Mittelsachsen, auf Nachfrage von lvz.de mit.

Erstmal eine Probe-30

Tempo 30 auf dem Niedermarkt war ein lang gehegter Wunsch in Waldheim. Die AFD-Fraktion im Waldheimer Stadtrat goss diesen in Antrag, die Stadt möge doch bitte Druck beim Straßenträger für das Tempolimit machen. Das ist der Landkreis Mittelsachsen. Die Stadtverwaltung kümmerte sich um dieses Anliegen, holte Vertreter der Verkehrsbehörde des Landratsamtes zur Verkehrsschau. Mit dem Ergebnis: Tempo 30 kommt, allerdings erstmal für ein Jahr auf Probe.

Schlossstraßendrehung vom Tisch

Nicht durchsetzen konnte sich Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) mit der Idee, die Schlossstraße zu drehen. Also die Einbahnstraße andersrum auszuweisen – vom Niedermarkt zur Klostergasse. Der Bürgermeister meinte, damit könne man „30“-Schilder sparen. Kathrin Schneider, Schlossstraßenanwohnerin und CDU-Stadträtin, fand es nicht okay, das die Schlossstraßendrehung hinten runter fiel. „Da wird nicht nur abgekürzt, da fahren manche Rennen. Der eine Kumpel über die Klostergasse und der andere Kumpel versucht, durch die Schlossstraße schneller zu sein“, sagte sie zur Einbahnstraßenregelung, die jetzt gilt. Von oben nach unten, von der Klostergasse zum Markt.

Tempo 30 auch in Massanei gewünscht

Nun gibt es in Waldheim weitere Tempo-30-Wünsche. Zum Beispiel in Massanei. „In Massanei gibt es auf der mittleren Dorfstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern. Nun wird das auch auf der oberen Dorfstraße von einigen Massaneiern gewünscht. Begründet wird dies mit dem hohen Verkehrsaufkommen durch die AOK , da viele die Abkürzung zur Autobahn über das Dorf nehmen und die 50 Stundenkilometer nicht einhalten und teilweise mit 70 durchs Dorf fahren“, sagt Anwohner Ringo Fleischer.

Erstmal Verkehrsschau nötig

Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst antwortet auf Nachfrage, dass dort ebenfalls erstmal eine Verkehrsschau notwendig ist, bevor die Stadt dort Geschwindigkeitsbeschränkungen ausweist. Was sie in diesem Bereich tun könnte, da es sich um eine Gemeindestraße handelt. Aber: „Ich kann doch nicht überall eine 30 hinstellen, wie ich will“, sagt der Bürgermeister. Er könne noch eher die Reinsdorfer verstehen, wenn sich die Tempolimit im Ort wünschen würden. Aber dort kann die Stadt dann wiederum allein nichts machen, denn die Straße, die das betrifft, ist eine Kreisstraße.

Von Dirk Wurzel