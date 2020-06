Bald Trinkwasser am Roßweiner Markt zapfen

Roßwein

Veit Berndt hatte es im vergangenen Jahr angeregt: Einen Trinkbrunnen auf dem Roßweiner Markt zu installieren, an dem sich alle Bürger der Stadt bedienen können – zum Radieschenputzen am Markttag oder auch zum Trinkflasche Füllen an heißen Tagen, um Plastikmüll zu vermeiden. Seine Idee hatte er in den Bürgerhaushalt eingebracht, wofür das Brunnenprojekt allerdings zu teuer gewesen ist. Durchgesetzt hat sich die Idee bei der Stadt dennoch. Der Trinkwasserbrunnen ist bereits bestellt, wie Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) informiert. Rund 2500 Euro kostet der Edelstahlbrunnen, der im Bereich des Wasserspiels auf dem Markt aufgebaut werden soll. Das heißt, das gute Stück wird definitiv noch vor dem Sommer aufgestellt werden. Finanziert wurde der Brunnen über das Förderprogramm Stadtumbau. Ebenfalls in Arbeit ist ein neuer Toilettencontainer, der dann auch gleich behindertengerecht sein soll. Für das WC-Haus, das auf dem Grundstück hinter dem alten Schreiberhaus – das Gebäude, welches direkt an das Rathaus angrenzt – stehen soll, laufe aktuell die Angeboteinholung.

Von Manuela Engelmann-Bunk