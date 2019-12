Bald „Wechselstrom“ am Roßweiner Muldeufer

Roßwein

Roßweins Muldepromenade soll sich zur Flaniermeile mit Mehrwert entwickeln. Nachdem Mitte 2017 ein Kunstobjekt des früheren Roßweiners Helmut Senf in der Grünanlage in Höhe des früheren Astoria-Kinos seinen Platz gefunden hatte, kündigt sich nun Gesellschaft an. Nächstes Jahr, kurz vor dem Schul- und Heimatfest, wird ein weiteres Kunstobjekt hinzukommen. Dabei handelt es sich um das Modell einer acht Meter großen Plastik des Metallkünstlers Manfred Vollmert.

Manfred Vollmert ist 83 Jahre alt und lebt in Hoyerswerda. Aufgewachsen ist er bei seinen Großeltern in Roßwein, wo er bis 1954 lebte. Heute hat er keine persönlichen Verbindungen mehr in die Stadt, doch als Helmut Senf ihn anfragte, ob er nicht auch eine seiner Arbeiten zur Verfügung stellen würde, um sie in der Stadt aufzustellen, in der er seine Kindheit verbracht hat, sagte er „ja“.

Zur Wende eingeschmolzen

Geschenkt hat er den Roßweinern eine Arbeit mit dem Namen „Amplitude“. Das etwa 80 mal 80 Zentimeter große „ Wechselstrom“-Werk ist ein Modell aus Edelstahl. Das zehnmal so große Original sollte am Ortseingang von Dresden stehen, zu DDR-Zeiten Stadt der Elektronik. Dass daraus nichts geworden ist, liegt an der politischen Wende. Die kam dem Vorhaben und damit dem Auftrag an Manfred Vollmert damals in die Quere. Bitter sei das gewesen, sagt der gelernte Stahlgraveur, denn das zu dieser Zeit fast fertiggestellte Kunstwerk musste eingeschmolzen werden. Geblieben ist das Modell, welches sich der Metallkünstler natürlich aufgehoben hat – genauso wie viele andere Modelle seiner Arbeiten. Für Roßwein in Frage gekommen ist allerdings tatsächlich nur die „Amplitude“. Denn alle anderen Modelle wären einfach zu klein, um sie in freier Natur aufzustellen.

Bürgermeister holt Kunstobjekt ab

Um die 40 Kilogramm wiegt das Edelstahl-Kunstwerk von Manfred Vollmert, das im kleinen Naherholungsgebiet an der Mulde aufgebaut wird. Davon konnte sich Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) bereits persönlich überzeugen. Denn das Stadtoberhaupt höchstpersönlich machte sich auf den Weg nach Hoyerswerda, um die Plastik von dort abzuholen. Manfred Vollmert, der inzwischen nur noch kleinere Arbeiten anfertigt – „mal ein Porträt, mal ein Relief“ – würde zur Einweihung auch nach Roßwein kommen – wenn es seine Gesundheit zulässt.

Als Manfred Vollmert 1954 Roßwein verließ, lernte er zunächst Stahlgraveur, danach studierte er in Halle am Institut für künstlerische Werkgestaltung und traf dort auch Helmut Senf. Nach dem Studium legte Vollmert die Meisterprüfung als Korpusgürtler ab und wird seit 1965 als anerkannter Kunsthandwerker geführt. Seine Arbeiten sind unter anderem in Hoyerswerda zu finden – der Brunnen am Elsterbogen oder auch der Brunnen am Zoo stammen von ihm – aber auch in Koblenz, Rostock , Cottbus oder Berlin. Als eine seiner größten Arbeiten gilt die große Stehle „Energetische Reflexion“ auf dem Bahnhofsvorplatz in Cottbus, ein Objekt aus Edelstahl, Marmor und Eiche.

Von Manuela Engelmann-Bunk