Bald mehr Platz für Caravan-Urlaub mitten in Döbeln

Döbeln

Platz für zunächst bis zu acht Wohnmobile soll in absehbarer Zeit an der Westseite des Welwel geschaffen werden. Außerdem ein vom Gebäude des Sport- und Freizeitzentrums unabhängiger Sanitär-Container mit Toiletten und Waschbecken für die Camper. Obendrauf soll ein kleiner Platz für Zelte auf der Wiese am Parkplatz das Gesamtkonzept abrunden. Derzeit gibt es auf dem Parkplatz der Sport- und Freizeitanlage drei Plätze, die von Urlaubern, die mit der mobilen Übernachtungsmöglichkeit auf Reisen sind, genutzt werden können. Der Platz wird gut angenommen, doch für Thorsten Hartwig ist das Provisorium eine semi-optimale Lösung. Und geplant war das alles mal anders.

Stellplatz nicht fertig, Besucher kommen trotzdem

Anfang 2011 wandte sich die Stadt mit dem Anliegen an die Welwel-Chefs, auf ihrem Gelände einen Caravanstellplatz einzurichten. „Wir fanden das eine coole Idee, gut für Döbeln und die Infrastruktur bei uns passt für ein solches Angebot“, erinnert sich Hartwig. Vereinbart war, dass die Stadt den Bau der Stellplätze übernimmt – auf dem Stück Wiese zwischen dem Parkplatz des Welwel und der Fläche, die Besucher des Gruner-Sportparks für ihre Fahrzeuge nutzen, das Welwel sollte sie betreiben. Schon damals wurde mit der Option gedacht, auf der Fläche hinter der Halle entlang zu erweitern. Ruckzuck standen die Hinweisschilder, der Ausbau allerdings verlief damals irgendwie im Sand. Weil die Stadt aber den Standort in verschiedenen Camper-Blättern bewarb, kamen die Besucher dann auch. „Wir haben ihnen dann einfach Fläche auf unserem Parkplatz gegeben,“ sagt Hartwig.

Über 250 Übernachtungen in 2019

Seit zehn Jahren plätschert die Angelegenheit Caravanstellplatz also dahin. Wirklich zufrieden ist keiner damit, obwohl: „2019 hatten wir über 250 Übernachtungen.“ Potenzial scheint also da zu sein. Die Belegung der freien Parkplätze mit Wohnmobilen sei auf Dauer aber keine Lösung. Im Welwel ist man zudem mit der Beschilderung, die bei potenziellen Besuchern letztlich mehr vermuten lässt, als tatsächlich am Standort vorhanden ist, nicht glücklich. Interesse daran, das Angebot auszubauen und endlich eine „richtige Sache“ daraus zu machen, haben aber nicht nur die Welwel-Betreiber. „Als wir dazu einen vor-Ort-Termin mit unserem Bürgermeister hatten, war die einhellige Meinung, dass da etwas getan werden müsse.“

Grundstück verkaufen, um investieren zu können

Nun ist es so: Selbst wenn die Stadt bereit dazu wäre – bauen darf sie auf fremdem Boden nicht. Und für das Welwel wäre die erforderliche Investition von rund 140 000 Euro momentan einfach nicht zu stemmen, selbst wenn es beispielsweise 30 Prozent Tourismusförderung geben würde. „Wir haben mit uns zu tun, gerade jetzt nach Corona.“ Möglichkeiten sieht Thorsten Hartwig dennoch. Denn das Welwel besitzt ein Grundstück in der Fichtestraße, das es längst nicht mehr braucht. Wenn es gelänge, dieses zu verkaufen, könnte der Caravanplatz mitten in Döbeln in Angriff genommen werden.

Bei dem Grundstück handelt es sich um die rund 5000 Quadratmeter große Fläche in der Fichtestraße, die ein bis zweimal im Jahr bei Großveranstaltungen als Parkplatz genutzt wurde. Kein Flutgebiet, am Rand von Döbeln, zentrumsnah. Hartwig hofft auf gute Vermarktung des Geländes, ist aber auch hier optimistisch: „Ich denke, dass wir mit der Stadt jemanden haben, der uns helfend zur Seite steht.“

Von Manuela Engelmann-Bunk