Bald mehr Wände im Roßweiner Meldeamt

Roßwein

Noch ist Roßweins Standesamt in der ersten Etage des Rathauses zu finden. Das wird sich ändern. Momentan ist ein Planungsbüro damit beauftragt, den dafür erforderlichen Umbau auf dem Papier festzuhalten.

Für den geplanten Umzug in die Räume des Meldeamtes im Erdgeschoss des Rathauses ist dort erst kürzlich der alte Tresor aufwändig ausgebaut worden. Die nächsten Schritte werden noch etwas auf sich warten lassen. Ende März erwartet Michael Klöden vom Bauamt der Stadt die Planungsergebnisse und dann erst könne man entscheiden, wann mit den Umbauarbeiten begonnen werden kann.

Die etwa 100 Quadratmeter brauchen nicht nur einen neuen Fußboden, sondern auch eine neue Verkabelung und natürlich eine neue Raumaufteilung. Oberste Priorität hat der Datenschutz in dem sensiblen Bereich von Standesamt und Einwohnermeldeamt. Deshalb bleibt der Wartebereich für beide Ämter im Foyer des Rathauses bestehen und die Kunden werden über ein digitales Aufrufsystem in den jeweiligen Raum gebeten. „Man muss sicherstellen, dass kein Dritter etwas mitbekommt“, so Michael Klöden.

Dass das Standesamt ins Erdgeschoss umzieht, hat nicht nur etwas mit der Bürgerfreundlichkeit zu tun. Es gehe auch darum, eventuell personelle Synergien zwischen den Ämtern nutzen zu können. Das Trauzimmer bleibt weiterhin in der ersten Etage, für das bisherige Büro der Standesbeamtin gibt es vorerst keine konkreten Pläne.

Von Manuela Engelmann-Bunk