Banküberfall in Hartha: Polizei sucht flüchtigen Täter

Hartha

Am Donnerstag wurde die Sparkasse in der Flemmingener Straße in Hartha überfallen. Um kurz nach 9 Uhr erfuhr die Polizei davon, heißt es von der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage. Seitdem suchen die Beamten mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Täter. Auch zwei Polizeihubschrauber sind im Einsatz. Die Suchmaßnahmen reichen bis nach Waldheim und darüber hinaus.

Einer von insgesamt zwei Polizeihubschraubern kreisen über Hartha darüber hinaus. Quelle: Sven Bartsch

Anzeige

Immer wieder suchen Bürger die Sparkasse auf, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen. Denen wird der Zutritt verwehrt. Vor Ort halten zwei Streifenwagen der Polizei die Stellung. Wie lange die Filiale in der Flemmingener Straße noch geschlossen bleiben muss, ist ungewiss.

Von Tim Niklas Herholz und Dirk Wurzel