Mehr Krippenplätze, damit Bauwillige nach Leisnig kommen

Leisnig/Polkenberg

Lieber heute als morgen hätte Simone Reinhold mehr Kinderkrippenplätze zur Verfügung. Jüngst hatte die Leiterin vom Haus der kleinen Füße in Polkenberg die Ratsmitglieder aus dem Technischen Aussschuss zu Gast. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass sich die Lage in die gewünschte Richtung entwickelt: Die Einrichtung soll umgebaut werden, dass aufgestockt werden kann.

Junge Bauwillige im Blick

Dabei handelt es sich beim Haus der kleinen Füße nicht gerade um die größte der acht Kindereinrichtungen in Leisnig und den Ortsteilen. Doch sie liegt strategisch günstig: Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder erläutert, warum: „Die Kita liegt am Zubringer zur Autobahn, für Berufspendler eine gute Lösung beim Bringen und Abholen der Kinder.“ Schröder denkt dabei daran, dass Leisnig verstärkt für junge bauwilligen Familien in den Focus rückt, die vielleicht woanders arbeiten, in Leisnig aber bauen und leben wollen.

Sechs Plätze kommen dazu

Die Kita in Polkenberg hat eine Kapazität von 30 Plätzen, zwanzig davon für Kindergartenkinder, zehn für Krippenkinder. Nun sollen sechs Krippenplätze dazu kommen. Wie das vonstatten gehen soll, wurde jüngst bei einem Vor-Ort-Termin mit den Stadträten aus dem Technischen Ausschuss besprochen. Mitten in der Kita existiert ein derzeit nicht genutzter kleiner Raum, früher die Ortsbibliothek.

Zwei Wände rausreißen

Beide Wände zu angrenzenden Räumen sollen herausgenommen werden. So entsteht ein neuer Zusätzlicher Betreuungsraum, der zum Spielen und auch zum Turnen genutzt werden kann. Ein zweiter Notausgang ist außerdem zu schaffen. In den Sanitärräumen kommen neue Waschbecken und Toilettenbecken dazu.

Freistaat zahl Zuschuss

Die Stadt hatte schon 2018 für diese Maßnahme einen Zuschuss vom Land Sachsen beantragt aus dem Förderprogramm Kita Invest. „Das wurde zunächst abgelehnt“, sagt Bürgermeister Tobias Goth ( CDU). „2019 haben wir neu beantragt. Dann kam eine Bewilligung.“ Mit 35 000 Euro wird der Umbau aus öffentlichen Mitteln bezuschusst. Etwa 15 750 Euro muss die Stadt an Eigenmitteln aufbringen. Krippenplätze seien derzeit stark nachgefragt. Ein Krippenplatz könne später auch für eine Kindergartenkind genutzt werden, umgekehrt ist das gemäß dem in Sachsen geltenden Platzschlüssel nicht möglich.

Von Steffi Robak