Wenn Thomas Krawczyk (44) am 31. Dezember seinen Vorsitz des Bauernverbandes Döbeln-Oschatz abgibt, wird kein Nachfolger gewählt. Den Regionalverband wird es dann nicht mehr geben. „Strukturell war das nötig“, findet der Naundorfer Landwirt Paul Roland. Martin Umlauf, Landwirt aus Oschatz, stimmt zu: „Sicherlich ein richtiger Schritt“.

Oschatz und Döbeln liegen in verschiedenen Landkreisen

Seit der Kreisreform 2008 operierte die regionale Vertretung der Bauern in Oschatz und Döbeln in zwei Landkreisen. Das sei auf Dauer nicht mehr praktikabel gewesen, sagt der Vorsitzende Torsten Krawczyk. Denn Döbeln gehört zum Kreis Mittelsachsen, Oschatz zu Nordsachsen: „Ich selbst bin Döbelner. Auf Terminen musste ich oft einen Oschatzer mitnehmen, um die andere Seite abzudecken“, erzählt er. „Zu einem Thema musste ich zu zwei Landräten rennen“, beschreibt Krawczyk die alltäglichen Widrigkeiten. Die Bauernverbände sind organisierte Vertretungen der Landwirte, sie setzen sich auf politischer Ebene für ihre Interessen ein und bieten außerdem in ihren Büros – bisher in Döbeln – Beratungen zu Förderanträgen, Rechtsfragen und Arbeitsschutz: „Zum Beispiel, wenn eine Windkraftanlage auf dem Grundstück gebaut werden soll, bei Fragen zur Hofnachfolge oder bei Wetterschäden kann der Bauernverband beraten“, erklärt der Landwirt Martin Umhau aus Oschatz.

Mehrzahl der Mitglieder für Veränderung

Nun also soll also umgebaut werden, die Nordsachsen werden dann dem Verband Torgau zugeordnet und die Döbelner haben ihre Ansprechpartner künftig in Mittweida. Der Oschatzer Landwirt Umhau befürwortet die Umstrukturierung des Verbandes: „Politisch macht das Sinn und im Operativen werden wir den Unterschied wohl kaum spüren“, sagt er und bestätigt damit die Sicht, die ein Großteil der Mitglieder teilt: Auf einer Sitzung im März stimmt 505 der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder für die Aufspaltung des Verbandes. Die Anzahl der Mitglieder verteilt sich in etwa zu gleichen Teilen auf Betriebe der beiden Landkreise.

Bodenqualität in Nordsachsen anders

Unterschiede zwischen den Landkreisen Nord- und Mittelsachsen gibt es nicht nur in den bürokratischen Sphären der Politik, sondern auch in der Bodenqualität: „In Nordsachsen haben wir schon fast eine Heidelandschaft“, beschreibt Martin Umhau seine Heimat. „Der Boden ist trocken und von einer Dürre schnell betroffen – damit müssen wir als Landwirte aber natürlich umgehen können,“ fügt er noch hinzu. Trotzdem hilft auch der Bauernverband hier, beispielsweise mit Förderanträgen für Ausfallersatz. „Der Boden in Döbeln ist da schon deutlich fruchtbarer“, bestätigt auch der Döbelner Vorsitzende des Bauernverbandes Krawczyk. „Dafür ist aber auch die Konkurrenzlage um Arbeitskräfte eine andere.“ In Mittelsachsen gäbe es Wissenschaft und viel Gewerbe, der Kampf um Personal sei dort hart. „Wir müssen mit den Löhnen immer weiter hoch gehen“, so Krawczyk. Nun also werden die Bauern um Döbeln und Oschatz mit ihren unterschiedlichen Herausforderungen auch unterschiedliche Büros konsultieren.

Krawczyk will Landeschef der Bauern werden

Torsten Krawczyk will Präsident des sächsischen Bauernverbandes werden. Quelle: Sven Bartsch

Bis zum Jahresende soll der Verband aufgelöst sein. Dazu findet eine weitere Mitgliederversammlung statt, dann müssen die Vermögenswerte aufgeteilt werden. „Eine langwierige Angelegenheit“ seufzt Krawczyk, „da müssen viele rechtliche Vorgaben eingehalten werden“. Doch wenn der 44-jährige damit durch ist, kann er sich möglicherweise schon auf eine neue spannende Aufgabe freuen. Im September wird der Präsident des Sächsischen Bauernverbandes gewählt, Krawczyk hat seinen Hut in den Ring geworfen und ist bisher der einzige Bewerber.

Zukünftige Landwirtschaft fordert Bauern und Konsumenten

Die Landwirtschaft steht, das weiß Krawczyk auch, vor großen Herausforderungen, denn die Konsumenten, Gesellschaft und Medien fordern Veränderungen im Umgang mit Pflanzen und Tieren. Krawczyk hat da wie viele anderen vor allem erst einmal eine Lösung im Visier: „Wir müssen besser kommunizieren“, sagt er. „Wir müssen den Leuten klar machen, dass wir nicht alles falsch machen und dass Ökologie und ressourcenschonendes Arbeiten auch seinen Preis hat.“ Dass der Bewusstseinswandel aber in jede Sphäre Einzug halten muss, auch in die der Landwirtschaft, will er nicht leugnen. Und was das betrifft, kann die Zukunft der Landwirtschaft möglicherweise von der gemeinsamen Döbelner und Oschatzer Vergangenheit profitieren: „Die guten Ideen voneinander abschauen“ – das ist etwas, was Torsten Krawczyk aus der Arbeit in beiden Landkreisen mitnimmt.

Ob Mittel- oder Nordsachsen: Die Zukunftsfrage bleibt dieselbe. Kommentar von Anna Flora Schade Der Bauernverband Döbeln– Oschatz sich zugunsten neuer Strukturen auflöst, das ist eine nachvollziehbare Entscheidung. Die beiden Landkreise, in denen der Verband seit der Kreisreform agiert hat, haben unterschiedliche Rahmenbedingungen. Das gilt vor allem für die Sphären der Bürokratie. Doch auch die Natur macht einen Unterschied: Die Heide in Nordsachsen hat leichte Böden, sie sind trocken und können weniger Wasser speichern. Dürren und Hitzesommer machen den Landwirten hier so viel schneller zu schaffen als in Mittelsachsen. Auch hier verschiedene Themen, die Umstrukturierung ist sinnvoll. Doch auf welcher Seite der Reform bedingten Kreisgrenze das Feld nun auch liegen mag: Der Klimawandel trifft die einen möglicherweise schneller und härter als die anderen, aber am Ende geht er alle etwas an – vor allem die Landwirte. Trotz eingesetzter Pestiziden, Methan und Monokultur ist die Sicht des Bauernverbandes ist richtig: Die Landwirtschaft alleine ist nicht schuld am Klimawandel, sie ist in erster Linie vielleicht sogar Leidtragende. Nichts desto weniger steht sie nun gemeinsam mit allen anderen bedeutenden Teilbereichen unserer Wirtschaft vor der dringenden Herausforderung, einen zeitgemäße Umgang mit Ressourcen zu finden – und uns, den Kunden klar zu machen: Wer jetzt bezahlt, kauft mehr als nur das Produkt. Er kauft die Chance für die Enkel und Urenkel in einem intakten Ökosystem zu leben, sei es nun in Mittel- oder in Nordsachsen.

Von Anna Flora Schade