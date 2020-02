Neben den großen Geschichten gibt es im Altkreis Döbeln auch viele kleinere Dinge – am Donnerstag unter anderem mit der Initiative „Frischer Wind“ für Leisnig, zwei Verletzten nach einem Unfall in Roßwein und der Spieletag in der Harthaer Bibliothek Rathaus. Wir liefern den aktuellen Überblick.