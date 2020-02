Stark gegen Eis und Schnee: Neuer Multicar für Leisnig

Leisnig

Wie reaktionsfähig die Mitarbeiter vom Leisniger Bauhof sind, hängt in hohem Maße ab von dem Fuhrpark, der ihnen für ihre Aufgaben zur Verfügung steht. In dieser Hinsicht entspannt sich die Lage für die Mitarbeiter um den Bauhofleiter Ralf Herrmann. In der letzten Ratssitzung des vergangenen Jahres, am 12. Dezember, hatten die Leisniger Stadtratsmitglieder den Beschluss gefasst, dass ein neuer Multicar gekauft werden soll.

Es wurde noch um die Kosten diskutiert, denn auch die Anbau-Geräte für den Winterdienst mussten neu gekauft werden. Eine Woche später, also noch im Dezember, stand alles auf dem Hof. Das Fahrzeug ist fertig für den Einsatz. Falls der Winter dieses Jahr also doch noch Einzug halten sollte – in Leisnig steht ein kleines Kraftpaket bereit für das Räumen und Streuen der kommunalen Straßen.

Von Steffi Robak