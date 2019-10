Baum fällt, Anwohner sauer – Ärger mit Konifere in Obersteina

Obersteina

Holm Erfurth ist sauer. Gleich gegenüber seines Grundstückes in Obersteina, Ecke Am Kalkofen/Sömnitzer Straße, wurde ein Baum gefällt. Ohne Vorwarnung und völlig grundlos, sagt er. „Vor vielen Monaten wurde die Gemeinde gebeten, besagte Bäume ein wenig in der Höhe zu stutzen, da sie sehr dicht an die Dorfbeleuchtung herangewachsen war und somit nachts kaum noch Helligkeit abgeben konnte“, erinnert sich Holm Erfurth. „Erst wird monatelang nicht reagiert und dann erfolgt ein Kahlschlag.“

Brutzeit abwarten

Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) interveniert: „Die Bitte, die Bäume an dieser Stelle zu verschneiden, kam im Ortschaftsrat Kiebitz zur Sprache. Dort haben wir besprochen, dass sich der Bauhof darum kümmert – und zwar zwischen Oktober und Februar, außerhalb der Brutzeit.“ Genau das tat er dann auch. Nur statt zu Verschneiden, wurde entschieden, die Konifere zu fällen.

„Nicht jeder Baum ist schützenswert“

„Grundlos drei fast vier Meter hohe Bäume mit einem Stammdurchmesser von mehr als 30 Zentimetern zu fällen, zeugt von völliger Inkompetenz in Sachen Umweltschutz“, so Holm Erfurth weiter. Laut Dirk Schilling sei man pragmatisch an die Entscheidung heran gegangen. Zu schnell würde der Baum wieder nachwachsen, Elektrokabel liegen als Freileitung darüber und die Ecke sei verkehrstechnisch sowieso sehr uneinsichtig. Mit der Fällung der Konifere sei jetzt wieder Licht und Platz. „Wir fällen keine Bäume leichtfertig und als Ausgleich werden immer auch neue Bäume im Gemeindegebiet gepflanzt.“ Nicht jeder Baum sei schützenswert, so der Bürgermeister über die Konifere.

Negativbeispiel: Gemeinde Ostrau

„Wenn man denkt, dass das Thema Klima-, Umwelt- und Naturschutz, welches in den Medien durchaus einen großen Stellenwert einnimmt, auch in den Gemeindeverwaltungen Einzug gehalten hat, so ist die Gemeinde Ostrau das absolute Negativbeispiel dafür, dass dies leider nicht so ist“, ärgert sich der Anwohner.

Von Stephanie Helm