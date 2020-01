Baumfällung sorgt in Döbeln für Unmut

Döbeln

Zwei am Mittwoch gefällte Ahornbäume am Körnerplatz und zwei Bäume, die im Dezember an der Fronstraße umgesägt wurden, sorgten bei einigen Döbelnern für Verärgerung. „Wie soll Döbeln zur einer der attraktivsten Newcomer-Städte avancieren, wenn doch so vieles abgeholzt wird und weiteres Grün verschwindet“, fragte etwa Tina Walter in den sozialen Netzwerken.

Bäume waren geschädigt

Die DAZ hakte bei der Stadtverwaltung nach. „In verschiedenen Bereichen unserer Stadt finden derzeit und auch in den nächsten Wochen Baumschnittarbeiten statt. Dazu gehören auch Baumfällungen“, sagt Stadtpressesprecher Thomas Mettcher. „Im Bereich Zwingerstraße/ Fronstraße wurde eine Kastanie und ein Ahorn gefällt. Beide Bäume wiesen verschiedene Schädigungen auf. Es bestand erhöhte Bruchgefahr. Der gesamte Bereich soll in diesem Jahr neu gestaltet werden. In dem Zusammenhang werden auch sieben neue Bäume sowie verschiedene Gehölze gepflanzt.“

Mehr Platz für Platanen

Am Körnerplatz wurden zwei junge Ahorne gefällt. „Die Platanen, die sich unmittelbar daneben auf der Rasenfläche befinden, sollen damit bessere Bedingungen bekommen“, erklärt Mettcher den Grund der Baumfällaktion. „Solche Baumfällungen werden zuvor von unseren Stadtgärtnern und den Fachleuten im Sachgebiet Verkehr und Natur bei uns im Rathaus abgestimmt. Sie sind fachliche fundiert“, sagt dazu der Technische Dezernent Thomas Hanns.

Ein Dutzend Neupflanzungen

Im März 2020 sollen an verschiedenen Einzelstandorten in Döbeln zwölf Bäume gepflanzt werden. Zu den geplanten Standorten gehören der Hauptbahnhof, der Körnerplatz und die Daniel-Wilhelm-Beck-Straße.

Von Thomas Sparrer