Bauplätze in Münchhof – Gemeinde befürwortet Pläne

Münchhof

Bauland wird immer rarer. Das weiß auch die Gemeinde Ostrau. Sie versucht deswegen Möglichkeiten zu schaffen, auf denen sich junge Familien ansiedeln können. Dass es nicht immer die Etablierung eines neuen Wohngebietes sein muss, zeigt das jüngste Beispiel in der Kommune: In Münchhof soll eine Baulücke geschlossen werden. Die liegt direkt an der Münchhofer Straße, gleich an der Bushaltestelle im Ort. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hat das Lohnunternehmen Mücke einen seiner Standorte. Die Agrar AG Ostrau möchte dort Platz für vier Einfamilienhäuser schaffen. Die könnten eine Grundstücksgröße zwischen 700 und 1000 Quadratmetern haben, schätzt Thomas Kautz. Er ist im Ostrauer Bauamt für den Bereich Liegenschaften zuständig.

Steigende Nachfrage

Die Agrar AG Ostrau stellte jetzt eine sogenannte Bauvoranfrage für das Vorhaben beim Landratsamt Mittelsachsen. Das wiederum holte sich nun eine Stellungnahme der Gemeinde ein. In Ostrau befürwortet man das Vorhaben. Denn – und da sind sich Verwaltung und Gemeinderäte einig: Es braucht weitere Baumöglichkeiten. Die Nachfrage steigt. Das merkt zum Beispiel auch Franziska Dinor. Die Ortsvorsteherin von Kiebitz bekommt immer wieder Anfragen von Bauwilligen, die nach freien Flächen in den Ortsteilen der Gemeinde suchen.

Vor allem der Aspekt, dass es sich bei dem geplanten Vorhaben um eine Lückenbebauung handelt, findet Zuspruch. „Städtebaulich betrachtet, ist das eine gute Sache“, findet Katrin Leipacher, Gemeinderätin und stellvertretende Bürgermeisterin. Statt neue Wohngebiete zu schaffen, wird hier freie Fläche mitten im Ort genutzt. „Das hat einen ganz anderen Charakter“, sagt sie.

Bebauungsplan notwendig

Sollte aus der Bauvoranfrage ein konkretes Bauvorhaben gemacht werden, ist ein Bebauungsplan nötig, der die Fläche als Bauland ausweist. Dafür wiederum ist dann die Gemeinde zuständig. Zunächst liegt der Sachverhalt aber beim Landratsamt. Dort fällt die Entscheidung, Ostrau wurde lediglich um eine Stellungnahme zum Sachverhalt gebeten. Fragen, wie etwa, ob Hochwassergefahr auf der Fläche besteht, muss demnach das Landratsamt klären.

Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben so gut sie kann. „Leute zu uns holen und hier ansiedeln – das ist uns wichtig“, betont Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Weil freie Flächen immer begehrter und gleichzeitig rarer werden, wurde die Gemeinde schon selbst tätig. Zuletzt erweiterte sie das Wohngebiet am Eichenweg im Ostrauer Gewerbegebiet. Zwischenzeitlich plante die Kommune zudem neue Wohngebiete in Jahna, am Dresdner Berg in Ostrau sowie in Delmschütz zu etablieren. Die Pläne zu letzterem Vorhaben liegen aber erst einmal auf Eis. Zunächst konzentrierte sich die Gemeinde darauf, den Eigenheimstandort am Eichenweg voranzubringen. 21 Häuser sollen dort entstehen. Um die Erschließung kümmert sich die Kreissparkasse Döbeln.

Von Stephanie Helm