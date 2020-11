Bauplan liegt auf Eis: Weg nach Roßwein bleibt halbseitig gesperrt

Roßwein

Seit mehr als zwei Jahren müssen Autofahrer auf der Straße zwischen Roßwein und Niederstriegis in Höhe Unterer Ullrichsberg eine halbseitige Sperrung beachten.

Warnbaken machen darauf aufmerksam, dass hier etwas nicht stimmt, es muss auf den Gegenverkehr geachtet und bei Bedarf angehalten werden. Das müssen übrigens Autofahrer, die aus Richtung Niederstriegis kommen, obwohl die gesperrte Straßenseite jene ist, die rechterhand von Roßwein aus gesehen liegt. Diese Regelung sorgt bei manchem alten Fahrschul-Hasen für Verwunderung, ist aber machbar, wie Roßweins Ordnungsamtschefin Kristina Gebhardt bestätigt. Die Entscheidung darüber liege in der Hand der Straßenmeisterei des Landratsamtes und die habe an dieser Stelle aufgrund der besseren Einsehbarkeit der Straße für Fahrer, die aus Richtung Niederstriegis kommen diese Regelung gewählt.

Anzeige

Durchlass wird überwacht – mehr nicht

Noch viel brennender allerdings interessiert die meisten, wann sich an der Situation generell etwas ändert. Noch im vergangenen Jahr hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf Anfrage geantwortet, dass vor 2021 nicht mit einem Baustart gerechnet werden kann. Doch es ist gut möglich, dass sich die Maßnahme noch viel weiter nach hinten verschiebt. Denn aktuell liegen die Planungen auf Eis, wie das Lasuv auf neuerliche Anfrage der DAZ hin mitteilt. Und zwar, weil andere Planungsvorhaben in Abschnitten mit höherer Verkehrsbelastung und Netzbedeutung im Bereich der Lasuv-Niederlassung Zschopau prioritär bearbeitet werden müssen.

Bis es irgendwann zu einer Fortsetzung der Planungen kommt, werde der für die halbseitige Sperrung verantwortliche kaputte Durchlass im Rahmen der allgemeinen Überwachung laufend durch die Streckenkontrolle der Straßenmeisterei beobachtet, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus werden zweimal jährlich alle Bauteile auf Mängel und Schäden hin untersucht. Im Natursteingewölbe des Durchlasses sind bereits etliche Steine ausgebrochen. Da das Gewölbe und die Böschung jeweils Oberstrom nicht mehr ausreichend standsicher sind, ist die Fahrbahn in diesem Bereich gesperrt.

Vollsperrung ist zu erwarten

Vorgesehen ist, den alten Gewölbedurchlass durch eine Stahlbetonkonstruktion zu ersetzen. Gegenwärtig gehe man von zu erwartenden Kosten in Höhe von rund 400 000 Euro aus, erklärt Lasuv-Sprecherin Isabel Pfeiffer. Mit fortschreitender Planungstiefe würden die Kosten erneut ermittelt. Kommt es dann zur Maßnahme, ist mit rund sechs Monaten Bauzeit zu rechnen. Und in denen wäre die Straße nach Roßwein dann voll gesperrt. Wann der Bau gestartet werden kann, steht in den Sternen. „Eine belastbare Aussage zu einem möglichen Baubeginn kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden“, so Isabel Pfeiffer.

Von Manuela Engelmann-Bunk