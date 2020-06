Bauprojekt Flemmingener Bach: Anfang 2021 soll in Hartha Schluss sein

Hartha

Es geht voran in der Annenstraße. Monatelang gruben sich in Harthas Innenstadt die Bagger durch Asphalt und Erdreich. Die Bauarbeiten sind Teil der umfangreichen Erneuerungen im Abwassersystem der Stadt, die vor allem die Erneuerungen des Flemmingener Bachs betreffen. „Die Tiefbauarbeiten in der Annenstraße sind zum Großteil abgeschlossen“, erklärt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze. „Aktuell können wir echt zufrieden sein“, sagt Kunze. Die Zusammenarbeit zwischen Abwasserzweckverband, der Stadt und den beteiligten Baufirmen laufe gut. Rund zwei Drittel des 2,5 Millionen Euro schweren Projekts sind jetzt schon umgesetzt, so schätzt es das Stadtoberhaupt Kunze.

Prognose: Abschluss der Arbeiten im 1. Quartal 2021

Nur eines ist noch nicht sicher. Und zwar wann die derzeit teilweise gesperrte Karl-Marx-Straße wieder für den Durchgangsverkehr frei gemacht wird. „Da befinden wir uns noch in Absprache“, sagt Kunze. Ein genauer Termin stehe jedoch noch nicht fest. Wann die Kanalarbeiten im Stadtgebiet fertig sein sollen, da wagt Kunze sich schon weiter. „Wir rechnen damit, dass wir im ersten Quartal 2021 fertig sind.

So sah die Baustelle in der Annenstraße noch im vergangenen Herbst aus. Mittlerweile sind die Löcher zum Großteil wieder geschlossen. Quelle: Döbelner Allgemeine Zeitung

Mit dem im Frühjahr geplanten Abschluss geht dann ein langwieriges Planungs- und Bauverfahren zu Ende, das mit dem Hochwasser 2013 seinen Anfang nahm. „Uns wurde damals bei einer Kamerabefahrung vor Augen geführt, welche Schäden die Wassermassen an den Rohren angerichtet haben. Es bestand deshalb dringender Handlungsbedarf“, erinnert sich Kunze. Mit der Erneuerung wurde außerdem noch ein weiteres Vorhaben angegangen.

Der Bach wird in Stücken – etwa im Bereich der Dresdner Straße – offengelegt und renaturiert. Außerdem wird das Fließgewässer nicht mehr der Kanalisation zugeführt, sondern läuft jetzt ohne Umwege über das städtische Klärwerk in die Zschopau. Einen Großteil der Gelder für das Bauvorhaben erhält die Stadt Hartha als Fördersumme vom Bund.

Von Max Hempel