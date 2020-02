Sturm gegen Bebauungsplan: Eigentümer vom Weinberg bei Leisnig drohen mit Klage

Leisnig

Eine Reihe von Grundstückseigentümern in der Weinbergsiedlung im Leisniger Ortsteil Klosterbuch wehren sich vehement dagegen, dass für ihr Wochenendidyll ein Bebauungsplan erstellt wird. Und das sogar schriftlich. Die Idee mit dem Bebauungsplan hatte der Leisniger Bauamtsleiter in der jüngsten Stadtratssitzung erstmals öffentlich angesprochen.

Während im Bauamt der Stadtverwaltung Leisnig darum gerungen wird, der kleinen Siedlung am Waldessaum eine gewisse bauliche Ordnung zu verleihen – und deswegen seit Monaten Gespräche geführt werden – ist sich ein Teil der Grundstückseigentümer von vorn herein einig: Sie wollen das keinesfalls.

Keine Kostenübernahme

Dies geht aus Schriftverkehr mit dem Leisniger Bauamt hervor, welcher dieser Zeitung vorliegt. Insbesondere machen die betreffenden Eigentümer in einem Schreiben deutlich, keinerlei Kosten übernehmen zu wollen, sollte die Siedlung einen Bebauungsplan bekommen.

Wenn nötig vor Gericht ziehen

An der Aufstellung eines Bebauungsplans seien die nicht interessiert und würden dagegen gegebenenfalls mit gerichtlichen Mitteln vorgehen. Erschließungskosten würden sie nicht übernehmen, auch nicht anteilig.

Die Information liege dem Leisniger Bauamt seit Mai 2019 vor. In dem Zusammenhang sehen die Eigentümer (der Redaktion bekannt) Protokolle vorangegangner Gespräche mit gewisser Sorge. Darin werde der Anschein erweckt, alle Besitzer der Grundstücke am Weinberg würden einen Bebauungsplan wünschen und hätten dieses Vorhaben grundsätzlich positiv aufgenommen.

Kritik der Gegenseite fehlt in Protokollen

Dass ein Teil der Grundstücksbesitzer dies ablehnt, finde protokollarisch keine Erwähnung. Somit werde die kritische Diskussion zum Bebauungsplan nicht abgebildet. Korrigierte Protokolle wurden angefordert.

Was wollen nun die betreffenden Grundstückseigentümer? Die Siedlung solle den Charakter einer Wochenendhaussiedlung beibehalten und auch nur als solche genutzt werden.

Schwarzbau individuell klären

Das entspreche sowohl dem Charakter eines Landschaftsschutzgebietes und auch der Nähe zum Naturschutzgebiet.Dies sei auch im Sinne der Allgemeinheit. An einer Stelle im betreffenden Schreiben heißt es: „Sollten einzelne Grundstückseigentümer schwarz gebaut haben, sollten dafür bitte individuelle Lösung gefunden werden. Nicht sein kann, dass man eine ganze Wochenendsiedlung im Landschaftsschutzgebiet zu Bauland umwidmet.“

Behörde will einheitliche Lösung

Die entstehenden erheblichen Kosten betrachten die Unterzeichner als unverhältnismäßig. Sie entsprächen einer kalten Enteignung. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates von Leisnig hatte Bauamtsleiter Thomas Schröder über die Absicht der Stadtverwaltung informiert, einen Bebauungsplan für die Siedlung am Weinberg aufstellen zu lassen. Dies, so argumentierte er in der Ratssitzung, sei auch im Interesse der Bauordnungsbehörde beim Landratsamt Mittelsachsen. Dort bestehe die Bestrebung, eine einheitliche Regelung für künftige Bauaktivitäten dort anwenden zu können.

Sehr nah dran am Wald

Als diese wird die Lösung mit dem Bebauungsplan gesehen. Dies ist, wie bereits berichtet, flankiert von diversen Schwierigkeiten. Unter anderem existiert bisher keine öffentliche Zuwegung zur Siedlung, sondern nur ein mitbenutzter Forstweg. Der Wald selbst ist ein nicht unerhebliches Randproblem im wahren Wortsinn: Der Sachsenforst, ein Unternehmen des Freistaates Sachsen, ist in der Verkehrssicherungspflicht für den Wald. Und dieser ist der Siedlung ungeheuer nah.

Von Steffi Robak