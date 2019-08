Ostrau

So sieht es also aus: Die Gemeinde Ostrau versucht mit der Ausweisung zweier neuer kleiner Baugebiete einen Vorstoß: Sowohl in Ostrau selber als auch im Ortsteil Jahna soll im Außenbereichsflächen gebaut werden. Laut Baurecht ist das also an beiden Stellen nicht erwünscht.

Mit gleich zwei Tagesordnungspunkten mit dem gleichen „Pferdefuß“ startet der im Mai gewählte Gemeinderat zur konstituierenden Sitzung in die Legislaturperiode. Der Rat winkte beide Bebauungspläne einstimmig durch. In beiden Fällen müssen die Bauwilligen beziehungsweise die Beantragenden einen Großteil der Kosten selbst tragen, begonnen bei der Planung bis hin zur Erschließung. Denn, so stellt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) klar: „So geht es dann auch wieder nicht, dass dort jemand in so einem sensiblen Bereich bauen will, die Gemeinde ihn unterstützt und dann auch noch die Kosten vollständig trägt.“

Eins der Baugebiete befindet sich in Ostrau am Dresdener Berg, entlang der so genannten Rampe, in der Nähe vom Güterbahnhof. Die zuständige Behörde beim Landratsamt hatte schon einmal befunden, dass dies Außenbereich sei, demnach nicht mit Wohnbebauung überplant werden dürfe. In Jahna liegt das Gelände sogar explizit am Dorfrand, jenseit der Großen Jahna.

Die Gemeinde will sich nun auf einen besonderen Paragrafen im Baugesetzbuch stützen, den Paragrafen 13b. Dieser betrifft konkret Bauprojekte, in welche Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren einbezogen werden sollen. Der Knackpunkt dabei: Dieser Paragraf gilt nur noch bis 31. Dezember 2019. Um den Bauwilligen in diesen zwei Fällen also noch den nötigen Rückenwind zu geben, muss noch alles in Kürze durchgepeitscht werden.

Die Beantragenden haben Dirk Schilling jedenfalls auf jeden Fall auf ihrer Seite. Er hatte in einem jüngsten DAZ-Beitrag bereits geäußert, es seien auch restriktive Baubestimmungen ein Grund dafür, dass junge Leute nicht auf dem Land bleiben können: Weil ihnen dort das Bauen verweigert wird. Die beiden neuen Baupläne könnten Präzedenzfälle werden.

Von Steffi Robak