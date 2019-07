Leisnig

Am Donnerstag wurde der Giebel abgestützt, am Freitag betoniert: Das Haus Leisniger Schlossberg Nummer 83 bereitet den für die Baustelle Verantwortlichen Kopfzerbrechen wegen mangelnder Standsicherheit. Die bevorstehenden Arbeiten am Abwasserkanal könnten es zum Einsturz bringen. Der Kanal muss neu verlegt, de alte zuvor ausgebaut werden. Das hätte das Gebäude Nummer 83 ins Wanken gebracht.

Deswegen ist die Abrisslücke zwischen der Nummer 83 und dem nach unten an der Straße nächsten Gebäude jetzt mit Stahlstützen stabilisiert. Diese stehen in acht großen, im Boden verankerten ausbetonierten Ringen.

Betonmischer rückte an

Am Freitag wurden diese mit Beton befüllt. Während dieser am Nachmittag aushärtete, wurden bereits die Teile für den Verbau der Kanalschachtungen angeliefert. Nach Auskunft von Leisnigs Bauamtsleiter Thomas Schröder beginnen die Arbeiten für den Kanalbau am Montag: Aufschachten, alter Kanal raus, neue Rohre rein. Und warum wird das ausgerechnet für die Nummer 83 so gefährlich?

Zur Galerie Risse in der Hausfassade zeigen: Das Gebäude ist schon länger in Bewegung. Die gesamte rechte Hausecke drohte herauszubrechen. Dies sind die Fotos einer Rettungsaktion.

„Es zeigen sich bereits jetzt Risse in der Fassade“, so der Bauamtsleiter. Sowohl für den Ausbau des alten Kanals sowie für den Einbau des neuen sind jedoch Arbeiten verbunden, die erhebliche Erschütterungen mit sich bringen. Das heißt: Baubedingt wäre das Gebäude einsturzgefährdet gewesen, auf jeden Fall durch die Verdichtungsarbeiten mit der Rüttelplatte.

Glück für die Stadt: Eben weil die Standsicherheitsgefährdung baubedingt auftreten würde, fließen die für die Sicherung nötigen Zusatzkosten in Höhe von 35 000 Euro in die Fördersumme für das Gesamtbauprojekt ein. Nach den Worten von Leisnigs Stadtoberhaupt Tobias Goth ( CDU) ist dies mit der Sächsischen Aufbaubank als fördernde Institution bereits vereinbart.

Gebäue in Privatbesitz

Das Gebäude befindet sich in Privathand, ebenso wie das Grundstück mit der Lücke, in welcher derzeit die Stützen stehen. Für das Gebäude besteht für die Stadt eine Ankaufsoption für einen Euro. Ob die Kommune diese wahrnimmt und was dann aus dem Haus werden soll, ist noch unklar. Schröder dazu: „Darüber müssen sich letztlich die Stadtväter Klarheit verschaffen.“ Für die Nummer 83 ist in dieser Hinsicht noch keine Entscheidung getroffen. Wenn jetzt der Kanalbau angeschoben werden kann, stehen die Chancen auch gut, dass sich der Straßenbau Anfang August anschließen kann.

Schloss soll Einbahnstraße werden

Mit dem Bauende rechnet Schröder auf jeden Fall in diesem Jahr. Danach soll der Schlossberg wieder zur Einbahnstraße werden, wie es früher schon einmal war. Nur steht jetzt noch nicht fest, in welche Richtung, begrab oder aufwärts.

Momentan ist noch die Frage offen, ob der Schlossberg Ende August zum Altstadtfest befahrbar sein wird. Er spielt strategisch für die Rettungszu- und Abfahrten zum Festareal eine Rolle. In dem Zusammenhang ebenfalls interessant: Die Schlossstraße, die auf der gegenüberliegenden Altstadtseite zu Tale führt.

Die ist momentan an einer Stelle ebenfalls eingeengt für Arbeiten im Zuge einer Stützmauersanierung. Die Sicherheitswege rund um das Festareal müssen jedoch frei sein. Insgesamt sei das noch zu klären, so Schröder.

Von Steffi Robak