Baustart am neuen Schießkino in Ossig

Jetzt macht Sonnenhof-Wirt Markus Weinert ernst. Am Landhotel in Ossig wird auf die bestehende Schießanlage eine weitere hochmoderne Schießanlage aufgesetzt. Vergangene Woche begannen die Baustelleneinrichtung und erste vorbereitende Arbeiten. Das Gründach der bestehenden Anlage ist herunter. Im September werden die Betonfertigteile für die neue Anlage geliefert. Gestern wurde schon am künftigen neuen Eingangsbereich der Schießanlage das Fundament betoniert.

„Das spannende dabei ist, dass wir die neue Anlage auf die vorhandene im laufenden Betrieb aufsetzen“, sagt Markus Weinert. Die bestehende Schießanlage am Landhotel Sonnenhof ist sensationell gut ausgelastet. Dafür sorgt die sächsische Polizei, die wochentags von 8 bis 16 Uhr, mit Polizisten aus allen Polizeidirektionen zum Schießtraining anrückt. Markus Weinert hat mittlerweile einen guten Draht zum Landespolizeipräsidenten Horst Kretzschmar, der zum Auftakt der Zusammenarbeit in Ossig war. Nach solcherart Gesprächen kam Markus Weinert die Idee, die Schießkapazitäten am Sonnenhof zu verdoppeln. Denn die gute Lage im Dreieck zwischen Dresden, Leipzig und Chemnitz macht Ossig für Polizisten aus ganz Sachsen gut erreichbar. Der Bedarf an Schießtrainings für alle Polizisten und Einheiten steigt zudem durch die eingeführten neuen Haenel-Waffen. So ist der Bedarf ganz offensichtlich auch für eine zweite Anlage da.

Eröffnung der zweiten Anlage im Frühjahr

Für das Landhotel Sonnenhof bedeutet schon die erste Schießanlage eine wichtige wirtschaftliche Säule im Unternehmenskonzept. Dank der gut ausgelasteten Schießanlage kam das Unternehmen auch gut durch die Corona-Krise.

Gebaut wird jetzt auf der vorhandenen Anlage noch einmal eine 50-Meter-Anlage. Der Clou ist hier allerdings, dass sie über ein 180-Grad-Schießkino verfügen wird. So kann im Halbkreis um den Schützen herum szenisch geübt und geschossen werden. Von diesen Anlagen gibt es in Deutschland bisher nur zwei. Ossig wird die erste Anlage dieser Art in den ostdeutschen Bundesländern sein. Ab Oktober soll der Innenausbau der neuen Schießanlage starten. Im kommenden Frühjahr soll die Eröffnung sein.

Bouldern, Apfelgarten und Landhühner

Doch auch für die Hotelgäste und die Region soll der Sonnenhof weiter gestaltet werden. An den entstehenden neuen großen Wandflächen soll eine Boulderwand zum Klettern gebaut werden. Dafür sucht der Gastronom noch Vereine, die Bouldern betreiben, als Unterstützer, um deren Fachwissen einfließen zu lassen. In der Bauphase der neuen Schießanlage sollen zudem neue Tiergehege am Sonnenhof entstehen. Der kleine eintrittsfreie Zoo mit heimischen Tierarten soll wachsen. Demnächst ziehen etwa in einem 600 Quadratmeter großen Hühnergehege sächsische Landhühner ein. Zudem soll ein Apfelgarten gepflanzt werden. Damit möchte der Sonnenhof sein Angebot an Projekttagen für Schüler- und Kindergartengruppen ausbauen und Themen wie: „Vom Huhn zum Ei“ oder „Vom Apfel zum Saft“ anbieten.

Von Thomas Sparrer