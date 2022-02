Baustart für die ersten 28 Wohnungen im Döbelner Walduferviertel

Döbeln

Die ersten Abwasserrohre, Kabel und Leitungen sind in der Erde verlegt. Die ersten Bordsteine sind gesetzt und die grobe Straßenführung ist schon erkennbar. Acht Monate nach dem Beginn der Erschließungsarbeiten im neuen Döbelner Wohngebiet Walduferviertel, hat die Sparkasse Döbeln am Montag mit dem Bau der ersten Häuser begonnen. Statt in die Höhe wird zunächst aber in die Tiefe gebaut. Denn das Roßweiner Bauunternehmen Stowasser wird als erstes die Tiefgaragen unter den vier Mehrfamilienhäusern bauen. Pro Haus entstehen sieben hochwertige und auch höherpreisige Wohnungen zwischen 90 und 125 Quadratmetern Wohnfläche. Die Sparkasse Döbeln ist nicht nur Bauherr im Walduferviertel. Sie tritt auch als Vermieter dieser 28 Wohnungen auf.

Zum symbolischen zweiten Spatenstich im neuen Wohnviertel waren am Montag die Vorstände der Sparkasse Döbeln, Uwe Krahl und Thomas Gogolla, sowie Oberbürgermeister Sven Liebhauser vor Ort. „Pro Haus gibt es eine Zweiraumwohnung und vorwiegend Drei- und Vierraumwohnungen. So wird es möglich sein, dass mehrere Generationen ab Anfang 2024 unter einem Dach wohnen“, sagt Sparkassenvorstand Uwe Krahl. Alle Wohnungen haben einen größeren Balkon oder eine Dachterrasse, verfügen über ein Tageslichtbad und Fußbodenheizung. Fahrstuhl und Tiefgaragen-Stellplatz machen den Wohnkomfort komplett. Unter wohnen-im-grünen.de können sich Interessenten die Exposés der Wohnungen anschauen und bei Bedarf die Sparkasse Döbeln gleich kontaktieren. Allerdings hat dieser Komfort auch seinen Preis. Die Wohnungen werden zu Quadratmeterpreisen von 10 bis 10,50 Euro kalt vermietet. Die Hälfte der Wohnungen ist bereits fest reserviert. „Diese Nachfrage zeigt, dass der Bedarf an hochwertigem Wohnraum hier in Döbeln vorhanden ist“, schlussfolgert Oberbürgermeister Sven Liebhauser. „ Ich freue mich, dass die Sparkasse Döbeln sich maßgeblich an der Stadtentwicklung in Döbeln beteiligt.“ Das Walduferviertel treibe die Stadtentwicklung von Döbeln voran. Besonders positiv sei dabei, dass auf einer ehemaligen Industriebrache Wohnungen für Mieter und Parzellen für Häuslebauer entstehen.

Insgesamt sollen bis zur Fertigstellung der neuen Häuser noch rund zwei Jahre vergehen. Das Baugelände des Walduferviertels liegt gute vier Meter oberhalb des Muldenufers und ist damit entsprechend hochwassersicher. Unter den neuen Mietern sind nach Angaben der Sparkasse Döbeln zu einem großen Teil neu zuziehende Einwohner aus den Großstädten, zudem auch ältere Menschen aus dem Umfeld, welche ihr Eigenheim aufgeben und in eine große Wohnung ziehen wollen.

Auch die Erschließung des weiteren Baugeländes mit seinen 60 Eigenheimparzellen läuft planmäßig. Ab Mitte des kommenden Jahres können hier die ersten Einfamilienhäuser errichtet werden. Ein Drittel der Parzellen ist bereits reserviert. Im März werden die ersten Kaufverträge besiegelt. Auch hier sind viele Käufer Zuzügler aus den umliegenden Ballungsräumen, aber auch Rückkehrer, die aus den alten Bundesländern wieder in ihre alte Heimatstadt zurückkehren, hat Sparkassenvorstand Thomas Gogolla beobachtet.

Mittelfristig plant die Sparkasse Döbeln noch ein paar weitere der hochwertigen Mehrfamilienhäuser in Döbeln zu errichten. Dazu wird über den Kauf einer Fläche zwischen Westfälischer und Riesaer Straße im Wohngebiet Döbeln-Nord verhandelt. Der Verkaufsbeschluss für das stadteigene Gelände war aber kurzfristig wieder von der Tagesordnung der jüngsten Stadtratssitzung genommen worden.

Von Thomas Sparrer