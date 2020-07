Baustelle Roßweiner Straße in Döbeln: „Es geht um die Sicherheit meiner Leute.“

Döbeln

Einen scharfen Start haben die Bauleute der Firmen LFT und RAT an der Roßweiner Straße hingelegt. Am Montag wurde die Strecke bereits abgefräst.

In 200 Meter-Abschnitten zum Bauende

Am Dienstag wurde eine Wasserhaltung aufgebaut. Mit Pumpen wird das anfallende Wasser aus dem Kanal oberirdisch abgepumpt, damit die alten Steinzeugrohre ausgetauscht werden können. In 200 Meter langen Abschnitten wird jetzt bis zu fünf Meter tief geschachtet, um die Rohre einzubauen. Weil an den Rändern der Baugruben der Platz recht knapp ist, muss unter Vollsperrung gebaut werden.

Anzeige

Für anliegenden Betrieb, Post und Linienverkehr gibt es Notlösung

Lediglich die 30 Linienbusse pro Tag, die Post und die etwa zehn größeren und 30 kleineren Laster, die Matec täglich anfahren, dürfen durch die Baustelle fahren. „Mehr geht wirklich nicht“, sagt Christian Fischer, Geschäftsführer der LFT Straßen- und Tiefbau GmbH, und bittet alle anderen Kraftfahrer um Verständnis. „Es geht um die Sicherheit meiner Bauleute in der Baugrube.“

Weitere LVZ+ Artikel

Anlieger kommen zu ihren Grundstücken

Er sichert zu, mit dem Anliegerverkehr immer Lösungen zu finden. Die nächsten 1,5 Monate kommen Anwohner aus Richtung Roßwein an ihre Grundstücke. Für alle anderen ortskundigen Autofahrer gibt es die kleine Umleitung über Ebersbach. Für nicht Ortskundige ist die offizielle Umleitung über Roßwein ausgeschildert. „Es ist mal wieder eine anspruchsvolle Baustelle und wir werden zügig und ohne Unterbrechung arbeiten“, verspricht er.

Abwasserverband ist Bauherr

Der Abwasserzweckverband lässt für eine halbe Million Euro auf insgesamt 500 Metern Länge die alten Steinzeugrohre durch neue Kunststoffrohre ersetzen. Die alten Rohre liegen mittlerweile seit 50 und 60 Jahren unter der Straße und sind entsprechend störanfällig. Verlegt werden 500er Rohre in bis zu fünf Metern Tiefe, um ein entsprechendes Gefälle und damit mehr Abflusssicherheit zu bekommen.

Allerdings wird das zuständige Landesamt für Straßenbau im Anschluss nicht gleich die Straßendecke der Staatsstraße 32 erneuern lassen. Dafür fehle der Straße die Dringlichkeit, denn die Haushaltsmittel des Freistaates für seine Staatsstraßen sind zu knapp. Die Straßendecke wird nach dem aufwendigen Tiefbau nur wieder sachgemäß geschlossen.

Von Thomas Sparrer