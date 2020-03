Baustelle sorgt für Vollsperrung in Großweitzschen

Großweitzschen

Vollsperrung in Großweitzschen: Seit Montag müssen sich Verkehrsteilnehmer und Anwohner auf Umleitungen gefasst machen. Auf der Westewitzer Straße in Großweitzschen werden die Schachtabdeckungen erneuert. Damit ist die Hauptstraße, die einmal komplett durch den Ort führt, für den Verkehr gesperrt – beginnend vom Kreuzungsbereich der S34 bis zum Ortseingang beziehungsweise -ausgang in Richtung Westewitz/Klosterbuch.

Neue Schachtabdeckungen

„Es werden Schachtabdeckungen und Schieberkappen gewechselt“, erklärt Daniel Lüdke, Bereichsleiter Investitionen der Veolia Wasser Deutschland GmbH. Der Landkreis hingegen nutzt die Arbeiten des Trinkwasserzweckverbandes für die Regulierung der Straßeneinläufe, teilt Cornelia Kluge, Pressereferentin des Landratsamtes Mittelsachsen, mit.

Zwei Wochen Bauzeit

Die Arbeiten auf der rund 800 Meter langen Strecke übernimmt die Baufirma Erdmann Bau aus Mügeln. Voraussichtlich die nächsten zwei Wochen wird die Firma für die Arbeiten benötigen. Solange müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Behinderungen einstellen.

Anwohner dürfen nach Abstimmung mit der Baufirma zu ihren Grundstücken gelangen. Die Maßnahme ist in vier Bauabschnitte unterteilt. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.

Von Stephanie Helm