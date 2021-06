Beat Street in Waldheim

Waldheim

Die Tanzperlen suchen Jungs. Und haben dafür ein passendes Angebot: Breakdance oder neuerdings Breaking genannt sowie Hiphop. Dazu haben sie mit Dennis „Denzko“ Weyreder einen richtigen Profi als Trainer engagiert.

Mädelgruppe sucht Jungs

„Das hatten wir letztes Jahr schon geplant, mussten es aber wegen Corona leider verschieben“, sagt Susanne Nöller, Schatzmeisterin der Tanzperlen des Zschopautales. „Wir sind ja bisher eine reine Mädelgruppe und wollen nun auch mal die Jungs ansprechen.“ Und damit die Leute eine Vorstellung vom neuen Angebot bekommen, haben die Tanzperlen demnächst eine Vorführung nebst Schnuppertraining in und vor der Stadtsporthalle „Werner Melzer“ geplant.

Dennis Weyreder kommt aus Chemnitz. Auf einer Tanz-Veranstaltung, die sich um Akrobatik drehte, lernte er Susanne Nöller kennen. Und so war die Idee geboren, auch in Waldheim Breakdance und Hiphop anzubieten. „Es gibt ja nicht nur Fußball und Handball“, sagt Susanne Nöller.

Battles gewonnen

Denzko ist ein richtiger Breakdance-Profi. Seit er acht Jahre alt ist, betreibt er diesen Sport. „Ich habe alle möglichen Sportarten ausprobiert, Breakdance hat mir am Besten gefallen“, sagt der 25-Jährige. Mit der Tanzgruppe, das heißt beim Breakdance Crew, „The Saxonz“ war er 2016 Kunstpreisträger der Hanna Johannes Arras Stiftung.

Die Crew bekam den Webvideopreis in der Kategorie „Sport“ für den Film „Life is a dance“. Darin zeigt die Crew ihr Können vor typisch sächsischen Motive, wie der Semperoper und dem Nischel in Chemnitz. Und sogar im Bergwerk breakten die Jungs ganz zünftig gekleidet mit Arschleder und Geleucht am Helm. Auch zahlreiche Tanzwettbewerbe, in dieser Szene heißt das „Battle“, hat Denzko schon gewonnen.

Dancer sollen Biss haben

Diese „Battles“ kennt der eine oder andere aus dem Film „Beat Street“, der, als ihn die Kinos in der DDR zeigten, ein Breakdancefieber bei den jungen Leuten in der Zone auslöste. Dennis Weyreder gehört zur dritten Nachfolgegeneration derer, die durch Beatstreet zum Breakdance kamen. Und natürlich kennt auch er den Film und die Geschichte, wie er in den Kinos der DDR lief und den Lebens- und Tanzstil der afroamerikanischen New Yorker im Stadtteil Bronx.

Und was sollten künftige Breakdancer in Waldheim mitbringen? „Auf jeden Fall Biss. Klar lernt man einige Moves recht schnell, aber Dranbleiben ist wichtig“, sagt Denzko. Auf jeden Fall trainiert Breakdance so gut wie jeden Muskel am menschlichen Körper.

Das Schnuppertraining mit Vorführung findet am 26. Juni zwischen 10 und 16 Uhr in und vor der Stdtsporthalle „Werner Melzer“, Am Schulberg 3 in Waldheim statt.

Von Dirk Wurzel