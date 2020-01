Behinderten verprügelt? Schwere Vorwürfe gegen Waldheimer

Waldheim/Döbeln

Vergleichsweise glimpflich kam am Montag ein Waldheimer vor dem Amtsgericht Döbeln davon. Dabei wog der Tatvorwurf recht schwer. Der 48-Jährige soll einen Menschen mit Behinderung verprügelt und ihm dabei eine Rippe gebrochen haben. Drei weitere Männer habe er durch Schläge verletzt. Als vierfache Körperverletzung war das alles angeklagt. Aber am Ende wurde nichts so heiß gegessen, wie gekocht.

Schläge am frühen Morgen

Acht Zeugen plus den Angeklagten hörte Strafrichterin Ines Opitz in der Hauptverhandlung zu folgendem Sachverhalt: Der 48-Jährige soll im Februar vergangenen Jahres gleich vier Personen auf einem Garagengelände in Waldheim tätlich angegriffen haben. Die vier Männer hätten bis dahin unbeschwert in einem Clubraum auf dem Gelände gefeiert und waren kurz auf dem Hof, um zu urinieren, als der Angeklagte am frühem Morgen auf das Gelände fuhr. Nach Aussagen der vier Geschädigten sei er sofort auf die Männer losgegangen und habe auch nicht auf die Behinderung eines der Geschädigten Rücksicht genommen.

Der Angeklagte bestritt die Tatvorwürfe zwar nicht, erklärte sein Verhalten aber so: Sein Sohn hätte sich in der Tatnacht telefonisch bei ihm gemeldet, weil er sich seiner Garage eingeschlossen hatte, die er ebenfalls auf dem Gelände in Waldheim gemietet hatte. Ein Partygast soll den jungen Mann massiv bedroht haben. „Er hatte wirklich Todesangst, ich habe seine Stimme gar nicht erkannt“, so der Angeklagte. Die Angst des Sohnes übertrug sich auch auf den Vater. Ihm seien die vier Männer auf dem Gelände „wie eine Wand zwischen ihm und seinem Sohn“ vorgekommen. Auch nahm er an, sie seien die Verfolger seines Sohnes. Dass einer der Geschädigten, der später mit einer Rippenfraktur ins Krankenhaus kam, behindert war, habe er nicht gesehen.

Widersprüchliche Aussagen

Als Richterin Opitz dann die vier angeblich Angegriffenen vernahm, wurde schnell klar, dass diese nicht mehr genau sagen konnten oder wollten, was geschah, da sie zum Tatzeitpunkt schon alkoholisiert waren. Der Anwalt des Angeklagten konfrontierte sie schließlich mit ihren Aussagen bei der Polizei, die noch etwas anders klangen, als im Gericht. Demnach habe der Schläger sehr wohl zunächst nach seinem Sohn gefragt. Über die Intensität der Schläge und des gesamten Ablaufes der Nacht sowie das Wissen über den eingeschlossenen Sohn gab es widersprüchliche Aussagen.

Nachdem noch ein unbeteiligter Gast, der Sohn des Angeklagten sowie die Polizeibeamten als Zeugen ausgesagt hatten, waren Opitz und die Staatsanwaltschaft der Meinung, ein wenig Licht in das Dunkel gebracht zu haben. Dass keiner der Geschädigten Strafanzeige stellte und nur einer aufgrund der gebrochenen Rippe zum einem Arzt ging, kam in diesem Fall wohl dem Angeklagten zu Gute. Das hartnäckige Nachfragen seines Anwaltes sowie der Appell an die emotionale Verfassung seines Mandaten führten schließlich zu einer Einigung mit Staatsanwalt und Verteidiger: Gegen die Zahlung einer Geldauflage stellte das Gericht das Verfahren wegen geringer Schuld ein. Er muss nun 750 Euro an den Verein Opferhilfe Sachsen zahlen. Wenn er das getan hat, ist die Sache für ihn erledigt. Die Unschuldsvermutung gilt fort, als Vorstrafe gilt die Einstellung nicht.

Von Vanessa Gregor