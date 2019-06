Rosswein

Schon am Samstagabend wurde der Fund eines circa 30 cm langen Metallkörpers bei Baggerarbeiten in Roßwein auf einem Grundstück der Straße An der Gehre bekannt. Noch am gleichen Tag in den Nachtstunden konnte der Kampfmittelbeseitigungsdienst das Vorhandensein einer Flakgranate bestimmen, wo der Zeitzünder ausgelöst war, die Granate aber nicht explodierte.

Kontrollierte Sprengung in Neuseifersdorf

Auf Grund dieser Gegebenheiten wurde eine kontrollierte Sprengung in der Nähe festgelegt. Noch in den Nachtstunden konnte eine geeignete Fläche für die Sprengung der Granate im Roßweiner Ortsteil Neuseifersdorf auf einem Feld organisiert werden. Am Sonntag vor dem Mittag ist die kontrollierte Sprengung durch Spezialkräfte ohne Probleme erfolgt, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mit.

Von daz