Theeschütz

Die K 7597 aus Richtung Gertitzsch in Richtung Theeschütz befuhr am Montagmorgen der 20-jährige Fahrer eines Motorrads. Offenbar infolge eines die Fahrbahn querenden Feldhasen stürzte der Motorradfahrer aufgrund einer Gefahrenbremsung, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. An dem Krad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Von ap/DAZ