Bei Döbeln startet jetzt Breitbandausbau

Region Döbeln

Der offizielle erste Spatenstich für den Ausbau des Breitbandnetzes im Landkreis Mittelsachsen ist erst für Anfang Mai geplant. Aufgrund der günstigen Wetterlage und der bereits vorliegenden Planungen kann in den nächsten Tagen aber bereits vorzeitig mit den Baumaßnahmen begonnen werden, wie das Landratsamt mitteilt. Demzufolge soll in den Ortsteilen Töpeln, Limmritz und Ziegra in folgenden Straßenzügen der Ausbau starten:Töpeln – Wöllsdorfer Ring komplett, Alte Hauptstraße bei Hausnummer 10 beginnend; Limmritz – Am Bahndamm, Schmiedegasse, Gasthofsberg, Kleinlimmritz, Mühlgrabenweg; Ziegra – Zum Park, Schulgasse.

Meist offener Tiefbau

Es werden sowohl Längstrassen als auch die Hausanschlusstrassen als überwiegend offener Tiefbau gebaut. Beauftragtes Unternehmen ist die Firma teletec Kilian.„Um die Kabel zu verlegen, ist es nicht in jedem Fall notwendig, die ganze Straße zu öffnen. Wenn möglich erfolgt die Trassenführung außerhalb des Straßenkörpers“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. Auf den Grundstücken erfolge die Verlegung der Kabel im Normalfall unterirdisch in einem Leerrohr. Ist das nicht vorhanden, müsse es neu verlegt werden. Auf welche Art, darüber würden sich Eigentümer und Dienstanbieter vor Baubeginn abstimmen.

Infos im Volkshaus

Das Unternehmen eins energie in Sachsen, das für sechs Cluster im Landkreis den Zuschlag für den Ausbau erhalten hat, plant in den nächsten Wochen Informationsveranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger. Für die Gebiete Döbeln, Leisnig, Kriebstein, Roßwein, Zschaitz-Ottewig und Waldheim ist diese am 16. März im Volkshaus Döbeln vorgesehen. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Um Anmeldung unter www.eins.de/mittelsachsen wird gebeten. Der Ausbau des Glasfasernetzes in Mittelsachsen soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Eine vorzeitige Inbetriebnahme ist in bestimmten Bereichen ab 2023 möglich.

Von daz