Bei Mannsdorf: 33-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Mannsdorf

Am Freitagmittag, gegen 13 Uhr, wurde die Polizei zu einem Unfall gerufen. Der 33 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW verlor auf der Bundesstraße 169 in Höhe des Abzweiges Mannsdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er einen Leitpfosten und kam schließlich im Graben zum Stehen. Der Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall involviert. Angaben zum Schaden kann die Polizei bisher noch nicht machen. Warum der 33-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, muss noch geklärt werden. Weil ein Abschleppwagen das Unfallauto aus dem Graben ziehen und abtransportieren musste, kam der Verkehr auf der Strecke kurzzeitig zum Erliegen.

Weil der Unfallwagen abgeschleppt werden musste, staute sich der Verkehr auf der B 169 kurzzeitig. Quelle: Sven Bartsch

Von DAZ