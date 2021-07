Tausende Fahrzeuge wälzen sich derzeit täglich durch die Dörfer, die an der Staatsstraße 36 liegen. Die ist Ausweich-Strecke, wenn auf A4 und A14 wieder mal Stau ist. Für LKW gibt’s jetzt Beschränkungen.

Bei Stau-Chaos am Nossener Dreieck: Schleichweg katastrophal überlastet

Extreme Verkehrssituation - Bei Stau-Chaos am Nossener Dreieck: Schleichweg katastrophal überlastet

Extreme Verkehrssituation - Bei Stau-Chaos am Nossener Dreieck: Schleichweg katastrophal überlastet