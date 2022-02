Bei Wind und Wetter – Warum in Döbeln nicht alle Bushaltestellen wetterfest sind

Döbeln

Warum gibt es an einigen Bushaltestellen, wie zum Beispiel am Wettinplatz oder am Körnerplatz, keine Sitzmöglichkeiten mit Überdachung? Diese Frage stellt DAZ-Leser Rolf Gey aus Döbeln. So sagte Gey auf Nachfrage: „Da sind die Schulkinder und die sitzen dann mit ihren Sachen, weil sie auf den Bus warten müssen, immer auf dem Boden. Da sage ich mir, das kann doch nicht sein.“ Gey bemängelt auch, dass die Wartenden dort Wind und Wetter ausgesetzt sind.

Bestandsaufnahme

Verschaffen wir uns doch einmal einen kleinen Überblick. Verantwortlich für die Bushaltestellen in Döbeln ist die Stadt selbst, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. In Döbeln gibt es momentan 135 Bushaltestellen. Davon sind 89 überdacht und weitere 46 sind reine Haltestellen, also nur mit Haltepunktschild.

Anders ausgedrückt, mehr als die Hälfte aller Haltestellen sei sozusagen wetterfest. Rolf Gey, merkt aber an: „Wenn dort (Wettinplatz, Körnerplatz, Bahnhofstraße) eine Reihe von Sitzplätzen wäre, dann wäre dem ja schon geholfen.“

Hier die Haltestelle am Körnerplatz, ebenfalls ohne Sitzmöglichkeit und Wartehäuschen an der Haltestelle. Quelle: Sven Bartsch

Würde Döbeln die restlichen Haltestellen ausbauen wollen, dann müsste allerdings viel Geld in die Hand nehmen. Denn laut Rathaus kostet ein Wartehäuschen mit Bank und Papierkorb circa 10.000 Euro. Heißt: Alle Haltestellen zu verbessern, würde etwa 460.000 Euro kosten.

Planung

Dann lassen wir mal die trockenen Zahlen hinter uns und stellen die Frage: Wie wird entschieden, welche Haltestellen das Rundumpaket bekommen? Dafür setze sich das Bauamt der Stadt mit dem Busunternehmen Regiobus und dem städtischen Ordnungsamt zusammen.

Alle Parteien kümmerten sich in gemeinsamer Absprache darum, die Haltestellen zu reparieren, umzugestalten und zu modernisieren, sowie neue Bauten zu planen. Neben regelmäßigen Überprüfungen der Bushaltestellen werde stets geplant, welche Veränderungen notwendig und sinnvoll seien.

So würden zum Beispiel geplante Straßenbaustellen und wie sehr Haltestelle ausgelastet sind, eine Rolle spielen. Oft erhielten die Verantwortlichen auch Hinweise von Bürgern und Bürgerinnen aus den jeweiligen Ortschaftsräten. Deshalb sei die Stadt mit der Reihenfolge der Haltestellenumbauten flexibel.

Zum Bestand der Bushaltestellen gehören aber auch 23 massiv gebaute Haltepunkte. Diese sollen in den kommenden Jahren schrittweise modernisiert werden. Zudem sei es geplant, zwei neue wetterfeste Bushaltestelle zu bauen. Die sollen dann nahe des Krematoriums entstehen, gleichzeitig mit dem Ausbau der Staatsstraße 32. Dafür gebe es aber noch keinen konkreten Termin.

Vandalismus

Ein Problem plage die Stadt aber seit Jahren. So würden insbesondere die Glasscheiben der Haltestellenhäuschen immer wieder zerstört werden, wobei hohe Kosten entstünden. Allein im vergangenen Jahr wurden zehn Sachbeschädigungen festgestellt. Darunter zum Beispiel Graffiti, kaputte Glasscheiben und beschädigte Einstiegsflächen.

Um den Sachbeschädigungen Herr zu werden, seien in den vergangenen Jahren verstärkt PVC-Aluverbundplatten eingebaut worden. Diese Platten seien haltbarer und günstiger als die bisherigen transparenten Scheiben.

Auf den neuen Platten sind dann Motive aus dem Döbelner Stadtleben zu finden. Unter anderem eine 360 Grad Ansicht von Döbeln, das Amtsgericht und die Alte Mädchenschule. Die Stadt wolle auch in Zukunft solche Platten verbauen. Weitere Motive könnten dann andere Stadtansichten, Sehenswürdigkeiten und historische Ansichten sein.

Von Philip Fiedler