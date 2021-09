Waldheim/Leipzig/Hamburg

Albrecht Bergmann trauert um Florena. Die zum Hamburger Beiersdorf-Konzern gehörende Kosmetik-Marke wird aus Waldheim verschwinden. „Es ist schon bedauerlich, dass die Produktion hier ersatzlos gestrichen wird“, sagt der Waldheimer, dessen Name eng mit der Geschichte der Kosmetikindustrie verbunden ist. Sein Ur-Urgroßvater hat 1872 die Produktion von Zahnseife in Waldheim begonnen, die im Laufe der Jahre industrielle Ausmaße angenommen hatte. Das war die Keimzelle von Florena, nach dem Krieg ein VEB und nach der Wende ein erfolgreicher eigenständiger Betrieb, der seit 2002 zu 100 Prozent ein Tochterunternehmen der Beiersdorf AG ist.

2019 neue Produktionslinie angefahren

Nun hat es sich auch bis zu Albrecht Bergmann herumgesprochen, dass der Beiersdorf-Konzern die Maschinen im Waldheimer Werk am Eichberg abbauen lassen will, um sie woanders wieder aufzubauen. In der Stadt wurden Polen beobachtet, die diesen Prozess als Dolmetscher begleiten. 2019 berichtete lvz.de von einer neuen Produktionslinie, die Beiersdorf in Waldheim startete. Dazu ließ der Konzern neue Maschinen aufbauen. Damals umfasste die Produktpalette der Waldheimer Fabrik Cremes und andere Pflegeprodukte von Nivea, Eucerin, Hidrofugal und natürlich von Florena . Weiterhin wurden im Werk Sachets produziert. Das sind kleine Beutelchen mit Kosmetika, beispielsweise für Hotels und für Werbeaktionen.

Kein klares Ja aus Hamburg

Auf die Frage, ob der Maschinenpark aus Waldheim nach Polen verlagert wird, gibt es kein klares „Ja“ aus der Hamburger Konzernzentrale. „Das neue Werk in Leipzig wird andere Produkte (Aerosole) herstellen, als das heutige Werk in Waldheim. Die heute in Waldheim hergestellten Produkte werden dann von anderen europäischen Werken von Beiersdorf hergestellt. Die entsprechenden Anlagen können teilweise dort genutzt werden“, antwortet Ines Kandel, Bereichsleiterin (Senior Manager) der Unternehmenskommunikation (Corporate Communications) des Beiersdorf-Konzerns, auf eine Anfrage von lvz.de. Dieser hat auch in Poznan ein Werk.

Deos und Schaum aus Leipzig

In Leipzig trafen sich neulich Beiersdorf-Manager mit sächsischen Politikern, wie Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) um symbolisch den Grundstein für das neue Werk zu legen. Schon Ende kommenden Jahres will der Hamburger Konzern dort mit der Produktion beginnen und Deos, Haarsprays und Rasierschaum herstellen. 220 Millionen investiert der Konzern in Leipzig.

Unbeantwortete Fragen

Aufbau in Leipzig, Abbau in Waldheim? „Hintergrund für die Schließung ist die langfristige strategische Perspektive und die strukturellen Herausforderungen am Standort. Eine Werkserweiterung oder ein Neubau kann auf dem Gelände in Waldheim nicht realisiert werden. Die Gründe dafür sind vielfältig, vor allem sind die verfügbaren Flächen und die logistische Anbindung Gründe dafür gewesen, dass sich Beiersdorf für einen Werksneubau in Leipzig entschieden hat“, sagt die Beiersdorf-Sprecherin.

Die anderen Fragen von lvz.de blieben unbeantwortet. Wir wollten wissen, um was für Anlagen es sich bei der Demontage handelt und ob da die erst kürzlich in Betrieb genommen neue Produktionslinie dabei ist? Wie lange soll der Abbau dauern? Wohin genau nach Polen gehen die Maschinen? Welche Produkte plant Beiersdorf in Polen herzustellen?

Von Dirk Wurzel