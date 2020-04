Beiersdorf hilft in der Krise: Waldheimer Virenvernichter für Sachsens Pflegebetriebe

Waldheim

Sie hätten es auch gekauft. Aber über eine Spende freuen sich sächsische Pflegedienste, die im Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) organisiert sind, natürlich auch sehr. Besonders, wenn es um so eine wichtige Flüssigkeit wie Desinfektionsmittel geht. Und so luden die Führungskräfte der Pflegedienste am Freitag die sterile Spende des Beiersdorf-Konzerns in die Autos.

Sie waren dazu extra mit Transportern nach Waldheim gekommen, denn die Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH (BMWa) stellt das Desinfektionsmittel her und füllt es in Pumpsprühflaschen. Es besteht zu 96 Prozent aus vergälltem Alkohol. Glycerin für die Hautfreundlichkeit ist auch noch drin.

So sieht das Desinfektionsmittel aus Waldheim aus. Quelle: Dirk Wurzel

„Wir arbeiten alle im Management und sitzen sonst im Büro“, sagt Igor Ratzenberger, Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Sachsen, über die Reise nach Waldheim. Er ist aber der Ansicht, dass es eigentlich nicht die Aufgabe der Pflegedienste sein kann, auf große Beschaffungsfahrt für Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung zu gehen. „Wir kritisieren, dass das nicht zentral über den Freistaat läuft“, sagt er. Und Desinfektion ist ja schließlich noch nicht alles. Es geht weiter mit Schutzausrüstung, Masken, Kittel, Handschuhe etc..

Beiersdorf hatte frühzeitig auf den Mangel an flüssigem Virenvernichter reagiert. Bereits Anfang/Mitte März hat der Konzern die technischen Voraussetzungen zur Produktion in Waldheim geschaffen. Diese lief dann umgehend an. Ende vergangenen Monats lieferte Beiersdorf zum Beispiel 7.400 Liter Händedesinfektion als Spende zum Rote Kreuz nach Dresden, berichteten die Dresdner Neuesten Nachrichten. Das Rote Kreuz unterstützt die Landesbehörden bei der Auslieferung des Mittels.

11.520 Flaschen wurden am Freitag abgeholt. Quelle: Sven Bartsch

Die bpa-Landesgruppe Sachsen holte 11.520 Flaschen Desinfektionsmittel ab. Das sind rund 2.300 Liter, verteilt auf acht Paletten. Der Kontakt kam über Frank Zwinscher zustande. Er ist Geschäftsführer mehrerer Pflegefirmen in der Zwinscher und Ludwig Unternehmensgruppe aus dem mittelsächsischen Königshain-Wiederau und stellvertretender Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Sachsen. „Nachdem wir aus den Medien erfahren hatten, dass Beiersdorf Desinfektionsmittel für den medizinischen Bereich herstellt, haben wir uns an die Firma gewandt und für einen unserer Betriebe eine Spende erhalten“, sagt Frank Zwinscher. Nun ging es darum, Desinfektionsmittel für die bpa-Landesgruppe Sachsen zu kaufen, um dieses dann an die Mitgliedsbetriebe weiter zu geben. Das sind etwa 750 Unternehmen. „Wir hätten es auch gekauft“, sagt Frank Zwinscher. Aber Geld wollte Beiersdorf dafür nicht haben.

Die 2.300 Liter Desinfektionsmittel transportierten die Leute von der bpa-Landesgruppe Sachsen – übrigens ehrenamtlich – zu fünf Standorten in ganz Sachsen. Dort können es sich die im Verband organisierten Pflegeunternehmen dann abholen.

Von Dirk Wurzel