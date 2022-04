Döbeln/Leisnig

Eine besondere Einladung können die Organisatoren des 38. Döbelner Sachsen-Dreier für den heutigen Sonnabend aussprechen: Nicht nur wer sich an der Frühlingswanderung auf sieben Strecken zwischen Döbeln und Leisnig beteiligt, hat die Möglichkeit, das Wasserkraftwerk im Scheergrund zu besichtigen. Auch alle anderen Interessenten sind dort zwischen 11 und 14 Uhr willkommen. Die Envia öffnet auf Bitten des ESV Lok Döbeln die Türen und steht mit zwei Mitarbeitern für Informationen rund um das zwischen 1923 und 1925 erbaute Laufwasserkraftwerk zur Verfügung.

Gewandert werden kann natürlich auch wieder. Startmöglichkeiten gibt es im Döbelner Lok-Stadion in Großbauchlitz (6.30 bis 11 Uhr) und auf dem Markt in Leisnig (7.30 Uhr bis 11 Uhr). Zwischen beiden Orten pendelt zwischen 7.30 Uhr und 10.30 Uhr auch ein kostenloser Shuttlebus.

Die Teilnehmer haben die Wahl: Fünf Rundwanderungen mit 7, 14, 16, 23 und 48 Kilometer werden angeboten, und zwei Streckenwanderungen über 19 und 20 Kilometer. Das Ziel im Lok-Stadion hat bis 18.30 Uhr geöffnet, das in Leisnig bis 16.30 Uhr. Unterwegs warten die Helfer des Vereins wieder an fünf Verpflegungspunkten mit Fettbemmchen, warmem Tee und Äpfeln auf die Wanderer, die ein Startbändchen am Arm tragen. Mit diesem Zeichen ist auch der kostenfreie Zugang zu den Sehenswürdigkeiten an der Strecke möglich. In diesem Jahr sind das unter anderem die Burg Mildenstein und das Kloster Buch. Alle Informationen zur Wanderung gibt es auch auf der Homepage www.sachsen-3er.de.

Von Manuela Engelmann-Bunk